Großbritannien benennt Vielseitigkeitsteam für die Weltreiterspiele

Die britischen Vielseitigkeitsreiter gelten als Mit-Favoriten für die Weltreiterspiele in Tryon. Nun haben sie ihre Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben.

Das Team setzt sich zusammen aus:

Rosalind Canter mit Allstar B, Mitglied des Teams, das 2017 EM-Gold in Strzegom holte, und Dritte in Badminton dieses Jahr,

Tina Cook mit Billy the Red, ebenfalls EM-Mannschaftsgold 2017, Sieger im CIC3* Hartpury am vergangenen Wochenende, allerdings in Aachen sehr von der Rolle,

Piggy French auf Quarrycrest Eccho, Sieger der Event Rider Masters-Etappe in Chatsworth im Mai,

Tom McEwen auf Toledo Kerser, Siebte in Badminton, und

Gemma Tattersall mit Arctic Soul, Vierte in Badminton dieses Jahr.

Nicht dabei ist wider Erwarten z.B. der Weltranglisten-Erste Oliver Townend, der mit seinen drei Vier-Sterne-erfolgreichen Pferden Ballaghmor Class, Cooley Master Class und Cooley SRS auf der Longlist stand. Mit Cooley SRS war Townend Zweiter in Badminton. Mit Ballaghmor Class war er zwar in Aachen gestürzt, hatte 2017 aber mit ihm Burghley gewonnen. Und Cooley Master Class hatte ihm zum Kentucky-Sieg verholfen. Allerdings war Townend nach Badminton mit einer gelben Karte abgemahnt worden, weil er seine Pferde auf dem Weg ins Ziel des Geländes rüde mit der Gerte antrieb, um noch einige Zeitfehler zu vermeiden.

Sie sei „beyond gutted“, also bitter enttäuscht, schrieb Laura Collett, die mit dem Holsteiner Mr. Bass, Zweiter beim CCI4* in Luhmühlen und siegreich in Houghton Hall (unter anderem), ebenfalls nicht zum Team gehört.

www.horseandhound.co.uk