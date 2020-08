Haras du Pin: Michael Jung verliert die Führung im CCI4*-S im Springen an anderen Olympiasieger

Gestern nach der Dressur beim CCI4*-S in Haras du Pin, Frankreich, lagen Michael Jung und Chipmunk noch klar in Führung. Jetzt gibt es eine französische Doppelspitze vor der morgigen Entscheidung.

Heute wurde gesprungen in Haras du Pin, ins Gelände geht es erst morgen. Diesmal ist es Michael Jung, der auf die Fehler der anderen hoffen muss, denn ihm unterliefen heute gleich zwei Patzer mit seinem Spitzenpferd Chipmunk. Sie beendeten den Parcours mit 9,2 Strafpunkten, davon 1,2 für Zeitüberschreitung. Das warf sie in der Zwischenwertung vom ersten auf den fünften Platz zurück.

An der Spitze liefern sich zwei Vertreter der Gastgeber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der eine ist Thibaut Vallette auf dem Pferd, mit dem er 2016 Mannschaftsolympiasieger wurde: Qing du Briot. Der andere ist Frankreichs Jungpferde-Spezialist Thomas Carlile auf seiner Zukunftshoffnung Birmane. Beide haben 26,6 Minuspunkte in der Dressur gehabt. Damit lagen sie auf Rang fünf als sie in den Parcours gingen, wo beide fehlerfrei blieben.

Michael Jung hat 28,9 Minuspunkte im Gepäck, wenn es morgen ins Gelände geht. Vor ihm liegen neben den beiden Franzosen noch Australiens Meister im Busch, Christopher Burton im Sattel des Holsteiners Jefferson v. Jaquino (27,9) und Tim Lips für die Niederlande auf dem KWPN-Wallach Eclips v. Phin-Phin (28,5).

Mit Rocana, die nach der Dressur Vierte gewesen war, hatte Michael Jung einen Abwurf. Das bedeutet derzeit 30,3 Minuspunkte und Rang acht.

Weitere Ergebnisse

In der CCI3*-L ging es heute ins Gelände. An der Spitze liegt noch immer der Franzose Gireg Le Coz auf dem achtjährigen Selle Francais-Wallach Caramel d’Orchis mit 26,7 Minuspunkten, gefolgt von Tim Price (NZL) auf Happy Boy (27,0) und Chris Burton mit Leopard’s Action (28,1).

Bester Deutscher ist Cord Mysegaes mit der zehnjährigen Salvantino-Tochter Dekorateurin Baumeister, die ihren Namen ihren Besitzern verdankt, der Baumeister Programm KG Innendekoration – sozusagen Noltes Küchengirl im Busch. Die beiden brachten ihr Dressurergebnis von 32,8 Minuspunkten ins Ziel des Cross und arbeiteten sich damit von Rang 14 auf Platz acht vor.

Michael Jung und der Holsteiner Wild Wave v. Water Dance xx lagen nach der Dressur auf Rang sieben und sammelten im Cross 6,4 Zeitfehler, Platz elf nach aktuellem Stand mit 35,3 Minuspunkten.

Auf Go For S, der Hannoveraner Grey Top-Tochter, die Michael Jung für seine Freundin Faye Füllgraebe reitet, liegt der dreifache Olympiasieger derzeit auf Rang 13 nach 9,6 Zeitfehlern im Gelände (40,1).

Alle Ergebnisse aus Haras du Pin finden Sie hier.