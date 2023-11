Indoor-Derby Stuttgart: Pia Schmülling lässt Jung & Co. alt aussehen

Pia Schmülling hat eine tolle grüne Saison hinter sich, der sie im Stuttgarter Indoor-Derby noch eine Krone aufsetzte.

Silber bei den Deutschen Meisterschaften und die erste EM-Teilnahme – die 21-jährige Pia Schmülling hat eine tolle Saison hinter sich. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Saison folgte gestern Abend beim Stuttgarter Indoor-Derby.

In 34,90 Sekunden fegten Schmülling und ihre Firth of Lorne-Tochter For Ever Pleasure N durch das Hallen-Gelände. Bis dato hatten Fabian Held und die Trakehner Stute Alisha das Feld in 35,53 Sekunden angeführt. Sein Ritt war der Moment, in dem Michael Jung den Traum vom zehnten Sieg bei seinem „Heimturnier“ in Stuttgart begraben musste. Mit dem erst achtjährigen Ignatz H war er nach 35,80 Sekunden ins Ziel gekommen, frenetisch von seiner Fangemeinde gefeiert.

Am Ende reichte es für Held und Jung für Platz drei und vier, denn einer schob sich noch zwischen sie und die führende Pia Schmülling: der Belgier Julien Despontin auf dem Hannoveraner Quick Fiddlestick in 35,47 Sekunden.

Schmülling nach ihrem Sieg: „In Stuttgart war ich noch nie, aber als ich hereinkam, schwappte die Stimmung sofort über, und ich hatte richtig Bock zu reiten!“ Und zu siegen.