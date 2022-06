Izzy Taylor und Ex-Weltmeister Monkeying Around gewinnen CCI4*-L in Bramham

Bramham ist zurück. Und war eine Herausforderung. 29 Paare waren am Ende in der Wertung, aber 25 schieden aus bzw. gaben auf oder zogen zurück. Am besten unterwegs waren – trotz widriger Umstände beim Springen – Izzy Taylor und ihr in Deutschland gezogener ehemaliger Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde.

2017 war Izzy Taylors heute elfjähriger Hannoveraner Monkeying Around umjubelter Weltmeister der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde. Als Züchter Christian Heinrich Bertoli W an seine Donnerhall-Weltmeyer-Tochter Donnee anpaarte, hatte er sicherlich nicht im Sinn, ein Vielseitigkeitspferd zu züchten. Doch das ist es, was aus Monkeying Around wurde – nach einer Reihe von Hochs und Tiefs nach seinem Weltmeister-Titel. In Bramham zeigte er, was er kann.

Die beiden begannen mit einer 24 Minuspunkte-Dressur, hatten 1,2 Zeitfehler im Cross sowie auch im Parcours, waren aber ansonsten ohne Hindernisfehler. Letzteres war besonders beim Abschlussspringen eine reife Leistung, denn es herrschte so starker Wind, dass just bevor die beiden einreiten mussten, ein Hindernis umgeweht und erst wieder aufgebaut werden musste. Aber es funktionierte. Und so gewann Monkeying Around seine zweite lange Vier-Sterne-Vielseitigkeit nach Burnham Market 2020 mit 26,4 Minuspunkten.

Zweite wurde Rosalind Canter im Sattel von Pencos Crown Jewel, einer 13-jährigen britisch gezogenen Stute vom Jumbo, der sich unter anderem mit der Badminton-, Burghley- und Kentucky-Siegerin Headley Britannia ein Denkmal gesetzt hat. Die Stute war bei ihrem Fünf-Sterne-Debüt in Bicton 2021 Vierte gewesen. In Bramham war sie nun das einzige Pferd, das die Prüfung mit seinem Dressurergebnis beendete (28 Minuspunkte).

Dritte wurde mit 32,5 Minuspunkten Kirsty Chabert auf der elfjährigen Opposition Loire. Für die beiden ist es die erste vordere Vier-Sterne-Lang-Platzierung. Ihrem Dressurergebnis von 28,1 Minuspunkten fügten die beiden noch 2,8 Zeitfehler im Cross und 1,6 im Springen hinzu. Machte in Summe 32,5 Minuspunkte.

CCI4*-S an Ros Canter

In der Kurzprüfung stellte Weltmeisterin Rosalind Canter mit dem neunjährigen KWPN-Wallach Izilot DHI einen Casall-Enkel vor (v. Zavall VDL). Für die beiden war es die dritte Vier-Sterne-Prüfung und der erste Sieg.

Zweiter wurde Oliver Townend, ebenfalls mit einem Nachwuchspferd: der achtjährigen irischen Stute Cooley Rosalent, die vom 1,60 erfolgreichen KWPN-Hengst Valent (v. Hors la Loi II-Lux Z) in Kombination mit einer Vollblut-Mutter abstammt. Die Stute hatte sechsjährig Silber bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers gewonnen und war letztes Jahr Siebte. Auch für sie war es die dritte Vier-Sterne-Prüfung und das bisher beste Ergebnis.

Über Platz drei konnte sich Piggy March auf dem 13-jährigen Brookfield Quality freuen.

Deutsche Paare waren in Bramham nicht am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.