Julia Krajewski akzeptiert Verwaltungsstrafe

Das Verfahren um den positiven Medikationsbefund bei Julia Krajewskis Erfolgspferd Samourai du Thot ist abgeschlossen. Sie akzeptiert die Verwaltungsstrafe.

Anfang November sorgte die Meldung, dass Samourai du Thot positiv auf eine unerlaubte Medikation getestet wurde, für Aufruhr. Getestet wurde der Wallach von Julia Krajewski am letzten EM-Tag in Strzegom und sowohl die A- als auch die B-Probe ergaben den Befund des Wirkstoffs Firocoxib. Eine Substanz, die schmerz- und entzündungshemmend wirkt und beim Weltreiterverband (FEI) unter „Controlled Medication Substance“ gelistet ist. Bedeutet konkret, dass es sich nicht um Doping handelt, da die Substanz im Training erlaubt ist, aber auf Wettkämpfen nicht.

Daraufhin wurde der deutschen Equipe die Silbermedaille aberkannt und Krajewski hatte 21 Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob sie eine administrative Strafe annimmt oder vor das FEI-Tribunal zieht. Sie hat sich jetzt für die Verwaltungsstrafe von 1.500 Schweizer Franken entschieden. Dazu kommen noch 2.000 Schweizer Franken an Verwaltungskosten. Umgerechnet muss sie damit insgesamt knapp 3.000 Euro bezahlen. Eine Wettkampfsperre bekommt die 29-Jährige nicht. Alternativ hätte sie auch vor das FEI-Tribunal ziehen können, aber das wäre nur sinnvoll gewesen, wenn sie eindeutig hätte beweisen können, wie die Substanz in das Blut des elfjährigen Wallachs gekommen ist. Aber selbst wenn sie die FEI dann freigesprochen hätte, wäre die Silbermedaille trotzdem weg gewesen. Laut der FN wisse man aber nach wie vor nicht, wie die Substanz ins Blut des Pferdes gekommen ist. Das DOKR hatte in alle Richtungen ermittelt.

DOKR entscheidet über Krajewskis Zukunft

Auch die Nationale Anti-Doping-Agentur hatte unmittelbar nach der Rückkehr der Championatspferde Proben genommen und am Ende auch die der FEI bestätigt. Alle Kaderreiter sind dazu verpflichtet, ein Behandlungsbuch zu führen, um nachvollziehen zu können, wann welche Medikamente verabreicht wurden. Die Behandlung mit der Substanz fehlte im Behandlungsbuch und das zog automatisch eine Vertragsstrafe nach sich. Das Deutsche Olympiade-Komitee (DOKR) entscheidet jetzt über Julia Krajewskis Zukunft als Kaderreiterin und Nachwuchsbundestrainerin.