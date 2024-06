Junge Talente erobern Vechta

Die 34. Elite-Fohlenauktion, die im Rahmen der 11. Oldenburger Special Edition am 22. Juni um 16.00 Uhr im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta stattfindet, besticht mit erstklassigem Nachwuchs für den gehobenen Dressur- und Springsport. Talentierte Bewegungskünstler aus leistungsstarken Stutenstämmen freuen sich auf Ihre Gebote! Erstmalig mit einer Hengst-Show zu Beginn der Auktion mit den Vererbern Bon Bolero, Federer und Viva Romance PS.

Dressurkünstler der Extraklasse

Bonjour v. Bon Esprit – Imposantos – Fürst Romancier. Mit Bonjour eröffnet ein ganz besonderer Sohn des Siegerhengstes Bon Esprit das Vechtaer Auktionslot. Mutter Elfe ist die Schwester von zwei gekörten Hengsten, die über die Vechtaer Auktion ihren Besitzer wechselten: Secret Noir v. Secret für den Dressurstall Yara Reichert sowie Spectacular v. Sezuan für Dänemark. Auch der Grand Prix-siegreiche Starvererber Depardieu entspringt dem Stutenstamm der Abita (Elfen-Stamm).

Aus dem Stamm von Dominator Z

Aramis v. Aganix du Seigneur Z – Balou du Rouet – Larimar. Aganix du Seigneurs Nachkommen machen bereits im internationalen Springsport von sich reden wie Agana van het Gerendal Z mit Lillie Keenan, USA. Urgroßmutter Tessa XVIII ist Schwester des CCI5*-erfolgreichen Olympioniken Vitali/Tim Price, NZL. Aus dem Stamm 3317: Der gekörte Dominator Z/1.60 m-siegreich mit Christian Ahlmann.

Hauptprämiensieger Federer liefert ab

Famoso v. Federer – Bordeaux – Sandro Hit. Sportlich aufgemachtes Hengstfohlen mit drei überzeugenden Grundgangarten und klarer Empfehlung für gehobene Ansprüche. Muttervater Bordeaux war 2009 Siegerhengst und Grand Prix-siegreich mit Isabel Freese, NOR, und produziert Grand Prix-Pferde in Serie sowie Bluetooth OLD unter Frederic Wandres. Die vierte Mutter Agneta ist die Schwester des Grand Prix-erfolgreichen Aurelius v. Acapulco/Isabell Werth.

1.60 m im Blut

Zara v. Zinedine – For Pleasure – Baloubet du Rouet. Vater Zinedine sprang selbst in der Weltspitze unter Ludger Beerbaum und zeichnet u.a. für den EM-Silbermedaillengewinner Zineday unter dem Sattel von Philipp Weishaupt verantwortlich. Großmutter Tinkabell ist die Schwester der 1.60 m-erfolgreichen Evli Nandele v. Cassini I/Mikael Forsten, FIN. Aus dem Stutenstamm 108a: Die gekörten und 1.50 m-erfolgreichen Hengste Cillarney v. Chintan/Wilma Hellström, SWE, und Con Chiverino v. Concetto/Marc Boes.

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Kollektion.

Erstmalig haben Sie die Chance, den Vet-Check der Fohlen am Freitag, 21. Juni um 16.00 Uhr, auch als Live-Übertragung unter www.clipmyhorse.tv oder www.oldenburger-pferde.com zu verfolgen.

Am Auktionstag, 22. Juni, haben Sie die Chance, sich ein letztes Mal von Ihrem Favoriten bei der Fohlenpräsentation, die live um 13.00 Uhr im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta stattfindet, zu überzeugen. Ebenfalls können Sie sich auf eine phänomenale Hengst-Show mit Bon Bolero, Federer und Viva Romance PS, die sich zu Beginn der Auktion um 15.30 Uhr präsentieren, freuen. Im Anschluss an die Auktion lassen wir den Abend fröhlich bei unserem Mittsommerfest mit Tanz und Musik ausklingen.

Wir freuen uns, Sie zahlreich willkommen zu heißen.

