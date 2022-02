Kevin McNabs Vielseitigkeitspferde-Weltmeisterin Cute Girl in die USA verkauft

Ein vielversprechendes Vielseitigkeitspferd mit bislang australischem Reiter geht an eine vielversprechende Vielseitigkeitsreiterin aus den USA. Ihr Traum: Paris 2024.

2021 war die nun achtjährige Holsteiner Schimmelstute Cute Girl unangefochtene Start-Ziel-Siegerin bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde. Im Sattel saß ihr Ausbilder, der Australier Kevin McNab. In Zukunft wird sie aller Voraussicht nach jedoch unter US-amerikanischer Flagge im Einsatz sein. Wie Eventing Nation berichtet, ist Cute Girl an die US-Reiterin Hallie Coon aus Ocala in Florida verkauft worden, die hofft, sich mit ihr einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris sichern zu können.

Coon (26) machte zuletzt beim Nationenpreisturnier in Boekelo auf sich aufmerksam, wo sie mit ihrem derzeitigen Toppferd Global Ex Rang sieben mit ihrem Dressurergebnis belegte. Nicht der erste Vier-Sterne-Erfolg der Reiterin. 2019 hatte sie mit Celien auch am Fünf-Sterne-Event in Kentucky teilgenommen, im Gelände jedoch aufgegeben. 2018 hatte der US-Verband sie mit einem 25.000 Dollar-Stipendium bedacht und nach Europa geschickt, wo sie unter anderem von William Fox-Pitt und Carl Hester gelernt hat.

Ihr Neuzugang kommt eigentlich auch aus Europa. Hobe Magens hat Cute Girl gezogen, eine Tochter des Casall-Enkels Coventry aus einer Clearway-Levisto-Lord Calando-Mutter. In Deutschland war die Stute noch nicht im Turniereinsatz gewesen. Kevin McNab hatte es ruhig angehen lassen mit ihr. Sie war auch sechsjährig schon bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde am Start, schied jedoch aus, weil ihr Reiter im Gelände abseits der Strecke unterwegs war.

Mehr australische Buschpferde mit neuen Reitern

Cute Girl ist nicht das einzige Pferd, das jüngst von Kevin McNab an andere Reiter ging. Keine geringere als Badminton-Siegerin Piggy March hat den neunjährigen Humphreys übernommen, der nun den Namen Halo trägt.

Der neunjährige, ebenfalls holsteinisch gezogene Schimmel v. Humphrey-Contender-Lord-Ramiro begann seine Karriere als Hengst beim Holsteiner Verband und wurde von Ebba Johansson erfolgreich in Springpferdeprüfungen vorgestellt, ehe er ins Vielseitigkeitslager wechselte.

Mit Kevin McNab war Halo aka Humphreys Neunter bei den Weltmeisterschaften der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde 2019. Im vergangenen Jahr belegte das Paar Rang fünf beim CCI3*-S in Somerford Park und siegte beim CCI3*-L in Osberton mit Dressurergebnis.

Von Chris Burton zu Isabelle Upton

Isabelle „Bubby“ Upton (23) ist eine der viel versprechendsten Nachwuchsvielseitigkeitsreiterinnen Großbritanniens, die schon im Ponysattel zweimal Silber bei Europameisterschaften gewann und später auch U18- und U21-EM Gold bzw. Silber holte. In Pau gab sie ihr Fünf-Sterne-Debüt mit ihren beiden derzeitigen Toppferden Cola und Cannavaro. Mit Cola belegte sie einen starken zwölften Platz, mit Cannavaro gab sie auf.

Die beiden haben nun vierbeinige Verstärkung aus berühmtem Stall bekommen. Isabelle Upton hat gleich zwei Pferde von Christopher Burton übernehmen können: den jetzt elfjährigen Jefferson v. Jaquino und den zwölfjährigen Clever Louis v. Cyrkon. Beide Pferde waren mit Burton auf Vier-Sterne-Niveau im Einsatz. Clever Louis war allerdings nicht von dem Australier in den Sport gebracht worden, sondern von Ben Leuwer, der den Wallach ebenfalls erfolgreich in Vier-Sterne-Prüfungen präsentierte.

Zuerst hatte Eventing Nation über die Reiterwechsel berichtet.