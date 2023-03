Kronenberg: Andreas Dibowskis Corrida meldet sich mit Platz fünf im CCI4*-S zurück

Während seine Tochter in Luhmühlen unterwegs war, hatte sich Andreas Dibowski auf den Weg in die Niederlande gemacht, um in Kronenberg in die grüne Saison einzusteigen. Im Gepäck: Championatsstute Corrida, die den Winter offensichtlich gut überstanden hat.

In Kronenberg wurde dieses Wochenende bereits wieder auf Vier-Sterne-Niveau geritten, im Lang- und im Kurzformat. Letzteres hatte sich Andreas Dibowski ausgesucht für das Comeback seiner nun 14-jährigen Hannoveraner Stute Corrida. Die Contendro-Tochter wurde letztes Frühjahr beim Nationenpreisturnier in Pratoni del Vivaro, der Generalprobe der Weltmeisterschaften, nach dem Gelände zurückgezogen und war seither sportlich nicht mehr im Einsatz. Bis jetzt. Mit nur vier Zeitstrafpunkten zusätzlich zu den 33,7 Minuspunkten aus der Dressur belegten Dibo und Corrida Rang fünf in der mit insgesamt 21 Paaren besetzten Prüfung.

Der Sieger dieser Prüfung war der Brite David Doel mit dem zwölfjährigen KWPN-Wallach Galileo Nieuwmoed v. Carambole. Sie beendeten mit ihrem Dressurergebnis von 32,9 Minuspunkten. Zweite wurde die Schwedin Amanda Staam mit dem zehnjährigen Schwedischen Warmblüter Corpoubet AT v. Corporal VDL (34,9) vor Spanien Esteban Benitez Valle auf der Anglo-Araber-Stute Utrera AA v. Celoce de Favi (36,2).

CCI4*-L

Die lange Prüfung war fest in französischer Hand von Rang eins bis sieben. Vorne standen am Ende Sebastien Cavaillon und der Selle Français-Wallach Elipso de la Vigne v. Arko III. Ihnen gelang ein Start-Ziel-Sieg mit ihrem Dressurergebnis von 30 Minuspunkten. Der Wallach ist erst neunjährig. Da könnte ein neues Championatspaar heranwachsen. Auch auf den folgenden Plätzen blieb es bei den Dressurergebnissen. Platz zwei sicherten sich Julie Simonet und der 17-jährige Summer Song-Sohn Sursumcord’Or (30,2) vor den Olympia-Siebten Christopher Six und Totem de Brecey v. Mylord Carthago, der nun 16 Lenze zählt (31,0).

CCI3*-L

In der langen Drei-Sterne-Prüfung triumphierten für Deutschland die erst 20-jährige Pia Schmülling und ihre elfjährige Firth of Lorne-Tochter For Ever Pleasure N, wobei das „N“ für Züchterin und Besitzerin Heike Neukötter steht. Letztes Wochenende waren die beiden bereits Fünfte auf Zwei-Sterne-Niveau gewesen. Nun konnten sie sich über ihren ersten internationalen Sieg überhaupt freuen. Nach der Dressur waren sie mit ihren 34,5 Minuspunkten noch Neunte gewesen. Doch dank fehlerfreiem Springparcours und ebenso makellosem Gelände waren sie am Schluss Erste. Zweiter wurde der Franzose Astier Nicolas im Sattel des achtjährigen Iren Dirty Old Town v. Cruising Ambassador (35,7), gefolgt von Nicolas‘ Landsmann Alexis Goury im Sattel von Je’vall, einem neunjährigen Zavall-Sohn (39,2).

Alle Ergebnisse aus Kronenberg finden Sie hier.