Longlist der deutschen Vielseitigkeitsreiter für die EM in Haras du Pin

Das Aachen-Team plus ein (Senioren-)Championatsneuling bilden den ersten Block auf der Longlist des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei für die Europameisterschaften in Haras du Pin (9. bis 13. August).

Die Longlist für die Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Haras du Pin wurde in drei Blöcke eingeteilt, rangiert nach Priorisierung. Innerhalb der Blöcke erfolgt die Auflistung in alphabetischer Reihenfolge.

Block 1

Sandra Auffarth mit Viamant du Matz

Malin Hansen-Hotopp auf Carlitos Quidditch K

Michael Jung mit Chipmunk oder Kilcandra Ocean Power

Jérôme Robiné mit Black Ice

Christoph Wahler mit Carjatan S

Block 2

Nicolai Aldinger mit Timmo

Calvin Böckmann mit The Phantom of the Opera

Emma Brüssau mit Dark Desire GS

Libussa Lübbeke auf Caramia

Block 3

Arne Bergendahl mit Checkovich

Calvin Böckmann mit Altair de la Cense

Libussa Lübbeke mit Darcy F

Elena Otto-Erley auf Finest Fellow

Anna Siemer mit Lillybelle EA

Die endgültige Entscheidung über die Nominierung für Haras du Pin soll nach dem CCI4*-S in Jardy, Frankreich, vom 14. bis 16. Juli gefällt werden. Dort haben Calvin Böckmann und The Phantom of the Opera noch einmal die Chance, sich zu beweisen.

