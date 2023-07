Longlist der Junioren und Jungen Reiter für die Nachwuchs-EM Vielseitigkeit bekannt gegeben

Nach den Deutschen Jugendmeisterschaften der Vielseitigkeit in Luhmühlen hat die Arbeitsgruppe Nachwuchs die Reiter-Pferde-Paare für die anstehende EM in Montelibretti (ITA) nominiert. Dort geht es vom 13. bis 17. September um die Medaillen.

Die Longlist ist noch sehr lang, was daran liegt, dass die letzte Sichtung noch bevor steht. Für den Start in Hambach vom 25. bis 27. August haben folgende Paare (in alphabetischer Reihenfolge) eine Empfehlung erhalten:

Junioren:

Paulina Borowitza (Panitzsch/Landesverband Sachsen) mit Lovinsky

Sophia Frank (Brebersdorf/BAY) mit Lord Locksly

Matti Garlichs (Salzhausen/HAN) mit Ludwig

Anton Gerlach (Fröndenberg/HES) mit Let’s Dance

Helena Himstedt (Opfenbach/BAW) mit Belinda

Xenia Kaehl-Schmidt (Schellweiler/SAR) mit Remondo K

Silva Kelly (Engen/BAW) mit Passepartout

Ella Krüger (Hamburg/HAM) mit Königsblauer

Emely Kurbel (Rüsselsheim/HES) mit Entertain You

Tom Meier (Salzhausen/HAN) mit Homme d’Hotot M

Smilla Philipp (Elsdorf/HAN) mit Sir Boggles

Friedrich Rehkamp (Bersenbrück/WES) mit Feuertänzer

Mathies Rüder (Blieschendorf/SHO) mit Bon Ton

Emilia Vogel (Ratingen/RHL) mit Grace N.D: und Dike Runner

Junge Reiter:

Carla Hanser (Wasserburg/BAW) mit Castagnola

Ben Philipp Knaak (Norderstedt/SHO) mit Cocolares

Tom Nikolas Körner (Pronstorf-Stenglin/SHO) mit Chip Chap ZH

Jana Lehmkuhl (Warendorf/WEF) mit Huckleberry Finn

Nicoletta Massmann (Bad Homburg/HES) mit Painter’s Igor

Paula Reinstorf (Neustadt/HAN) mit Ilara W

Amelie Reisacher (Memmingen/BAY) mit Quintus

Isabella von Roeder (Frankfurt/HES) mit Bob

Pia Schmülling (Großheide/WES) For ever Pleasure

Jana Schoupal (Verden/BAW) mit Donacelli

Kaya Thomsen (Warendorf/Lindewitt/SHO) mit Cool Charly Blue

