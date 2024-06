Longlist Vielseitigkeit für Olympia Paris 2024 veröffentlicht: Drei Team-Weltmeister bilden Spitzentrio

Wer schafft es auf die Longlist Vielseitigkeit für Olympia Paris 2024? Die Frage ist nun nach den Deutschen Meisterschaften im Rahmen des CCI4*-S Luhmühlen geklärt.

Die Longlist Vielseitigkeit für Olympia Paris 2024 steht! Noch vor Ort hatte nach Abschluss der Deutschen Meisterschaften die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) sich zusammengesetzt. Es dauerte nicht lange, bis die Entscheidung gefallen war.

Drei Blöcke auf Longlist Vielseitigkeit Olympia Paris

Die Longlist Vielseitigkeit für Olympia Paris 2024 besteht aus drei Blöcken. Bei den Olympischen Spielen in Paris sind drei Reiterinnen und Reiter pro Team zu nominieren. Zusätzlich fährt eine Reserve mit nach Versailles, dem Austragungsort der Reiterwettkämpfe 2024. Der erste Block enthält mit Michael Jung/Chipmunk, Sandra Auffarth/Viamant du Matz und Christoph Wahler/Carjatan S drei der Mannschaftsweltmeister von 2022, die auch alle bei den Europameisterschaften 2023 zum Gewinn der Silbermedaille in der Teamwertung beigetragen haben. Jung und Auffarth beendeten das CCI4*-S in Luhmühlen auf den Plätzen drei und fünf, Wahler war mit seinem Holsteiner Schimmel zuletzt in Baborowko siegreich.

Hoffnungen auf einen Platz als Reservist können sich, in dieser Reihenfolge, Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K, Vierte im CCI5*-L Kentucky und der EM-Siebte von 2023, Jérôme Robiné mit Black Ice machen. Die Kombinationen der Longlist Vielseitigkeit für Olympia sollen alle noch einmal beim CHIO Aachen an den Start gehen. Bundestrainer Peter Thomsen ließ aber in Luhmühlen schon durchblicken, dass potenzielle Olympiastarter nicht im Nationenpreis-Team in der Soers reiten werden.

Wer es auf die Shortlist schafft, wird dann in Aachen entschieden. Am 8. Juli, dem Montag nach dem CHIO wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die die Teilnehmer für die Olympischen Spiele in Paris in allen Sportarten nominieren.

Longlist Vielseitigkeit Olympia 2024

Block 1 (alphabetische Reihenfolge):

Sandra Auffarth mit Viamant du Matz

Michael Jungmit fischerChipmunk FRH

Christoph Wahler mit Carjatan S

Block 2 (rangiert):

Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K

Jérôme Robiné mit Black Ice

Block 3 (alphabetische Reihenfolge):

Nicolai Aldinger mit Timmo

Calvin Böckmann mit The Phantom of the Opera

Michael Jung mit Kilcandra Ocean Power

Julia Krajewski mit Nickel

Dirk Schrade mit Casino

Anna Siemer mit Butts Avondale FRH.

Christoph Wahler mit D’Accord FRH