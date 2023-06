Luhmühlen 2023: Zeitplan und Teilnehmer Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit und Fünf-Sterne-Prüfung

Am Wochenende ist es wieder soweit – die Deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit sowie das CCI5*-L werden in der Lüneburger Heide ausgetragen. Den Zeitplan, Informationen zu den Teilnehmern und Informationen zu Tickets und TV-Zeiten finden Sie in diesem Artikel.

Zeitplan Luhmühlen 2023

Mittwoch, 14. Juni 2023

16.00 Uhr CCI5*-L: Verfassungsprüfung

Donnerstag, 15. Juni 2023

09.00 Uhr Vorreiter CCI4*-S : Sophie Leube – Sweetwaters Ziethen TSF

09.30 – 12.55 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy: Dressur

13.00 Uhr Vorreiter CCI5*-L: Malin Hansen-Hotopp – Carlitos Quidditch K

13.30 – 16.40 Uhr CCI5*-L: Dressur

Freitag, 16. Juni 2023

08.45 – 12.55 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy: Dressur

13.45 – 16.50 Uhr CCI5*-L: Dressur

Samstag 17. Juni 2023

09.15 – 12.05 Uhr CCI5*-L: Gelände

12.55 h – 15.55 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy: Gelände

Sonntag 18. Juni 2023

08.00 – 08.40 Uhr CCI5*-L: Verfassungsprüfung CCI5*-L

08.40 – 09.30 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy Verfassungsprüfung CCI4*-S

10.00 – 11.20 Uhr CCI5*-L: Springen

11.20 – 11.30 Uhr CCI5*-L: Siegerehrung CCI5*-L

13.20 – 15.10 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy Springen Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft

15.15 Uhr CCI4*-S Meßmer Trophy Siegerehrung Deutsche Meisterschaft 2023

Nicht alle bekannten Gesichter bei der DM

Michael Jung macht es sich in diesem Jahr nicht zur Aufgabe seinen Titel vom Vorjahr zu verteidigen. Er steht nicht auf der aktuellen Starterliste. Für Chipmunk sei der Start in Luhmühlen schon früh nicht geplant gewesen. Er soll stattdessen in Aachen an den Start gehen. Das potenzielle Zweit-EM-Pferd von Michael Jung, Kilcandra Ocean Power, war zunächst für die DM geplant. Als potenzielles EM-Pferd fehlt ihm allerdings noch ein Qualifikationskriterium. Er wird die lange Vier-Sterne-Prüfung in Strzegom am Wochenende vor Aachen gehen. Auch die Bronzemedaillen-Gewinnerin des letzten Jahres, Sandra Auffarth, kommt in diesem Jahr nicht nach Luhmühlen.

Dafür dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Julia Krajewski freuen, die mit ihren zwei Nachwuchshoffnungen Nickel und Ero de Cantraie nach Luhmühlen reisen möchte. Olympiasiegerin Ingrid Klimke mit Siena just do it und Mannschaftsweltmeister Christoph Wahler sind ebenfalls am Start. Und auch die nun 22-jährige Alina Dibowski, die im letzten Jahr Fünfte werden konnte, wird wieder vertreten sein.

CCI5*-L mit vier deutschen Reitern

Die meisten nationalen Teilnehmer reiten um den Deutschen Meisterschafts-Titel in der in der Meßmer-Trophy auf Vier-Sterne-Niveau (kurz). Auch deshalb, weil es eine Sichtung für die Europameisterschaften im August in Haras du Pin (FRA) ist. Arne Bergendahl mit Luthien und Emma Brüssau mit Dark Desire wagen sich zum ersten Mal an einen Kurs auf Fünf-Sterne-Niveau. Der Sportsoldat Jérôme Robiné, der im vergangenen Jahr in der Meisterschaftswertung den vierten Platz erreichen konnte, plant in diesem Jahr sein Fünf-Sterne-Debüt. Aus deutscher Sicht ebenfalls noch dabei ist Nicolai Aldinger mit Timmo. Für dieses Jahr ist auch eine Preisgelderhöhung von 100.000 Euro auf 125.000 Euro vorgesehen, was noch mehr Anreiz für die Teilnehmer schaffen soll. Der Vorjahressieger des CCI5*-L aus der Schweiz, Felix Vogg mit seinem Erfolgspferd Colero startet ebenfalls.

Zu seinem erneuten Start in Luhmühlen sagt er: „Ich hatte die Wahl zwischen Aachen und Luhmühlen. Viele haben gesagt, dass der Druck zu groß sei, als Sieger nach Luhmühlen zurückzukehren. Das denke ich jedoch nicht. (…) Ich denke einfach, dass diese Prüfung meinem Pferd mehr liegt. Natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn alles wieder so klappt wie im letzten Jahr – aber ob ich nun gewinne oder unter die ersten fünf komme ist letztlich nicht relevant. Wenn ich mit einem guten Ergebnis nach Hause fahre, kann ich mich freuen.“

Parcourschef Mike Etherington-Smith dreht Reitrichtung

Erstmals seit 2019 hat Gelände-Parcourschef Mike Etherington-Smith die Reitrichtung wieder gedreht. Außerdem wurden die Wasserkomplexe neu gestaltet. In diesem Jahr steht Etherington-Smith ein ehemaliger deutscher Championatsreiter zur Seite, nämlich Kai-Steffen Meier.

Tickets, TV-Zeiten und Übertragung

Der Eintritt ist am Mittwoch, dem Dressurtag, kostenlos. An den anderen Tagen können

Tickets für ab 18 Euro bis 35 Euro pro Person unter

https://www.ticketmaster.de/artist/luhmuhlen-2022-tickets/978035 erworben werden.

Alle Prüfungen werden auch live auf https://horseandcountry.tv/ übertragen und können dort kostenpflichtig gestreamt werden.

Aber auch vom NDR werden die Highlights des Wochenendes live übertragen:

Samstag: 14.30 – 16.00 Uhr (Gelände)

Sonntag: 14.00 – 15.15 Uhr (Springen)

