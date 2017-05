Luhmühlen: ARIAT verlost Coursewalk mit Andreas Ostholt

Sie wollten sich die Klippen der einzigen deutschen Vier-Sterne-Geländestrecke in Luhmühlen schon immer mal von einem Profi erklären lassen? ARIAT macht es möglich!

Nachwuchsbundestrainer und ARIAT-Markenbotschafter Andreas Ostholt führt drei St.GEORG-Leser mit Begleitung über die Geländestrecke in der Heide. Die exklusive Geländebesichtigung findet am Donnerstag, den 15. Juni, unmittelbar nach Beendigung der CCI 4* Dressur statt.

Andreas Ostholt, der im vergangenen Jahr den zweiten Platz im legendären CCI4* in Badminton belegte und in Luhmühlen 2015 Deutscher Meister wurde, wird selbst in Luhmühlen am Start sein und kennt die Anforderungen und Tücken des anspruchsvollen Geländekurses von Luhmühlen daher bestens. Der wurde dieses Jahr erstmals vom neuen Parcoursdesginer Mike Etherington-Smith erstellt.

Nach Beendigung der Parcoursbesichtigung steht Andreas Ostholt während eines gemeinsamen Picknicks am ARIAT Hindernis für weitere Fragen zur Verfügung, und kann über seine Pferde, seine Jahrespläne und seine Erlebnisse in den schwersten Vielseitigkeitsprüfungen der Welt berichten.

Damit die Gewinner die Ritte von Andreas Ostholt und dem restlichen Starterfeld live in Luhmühlen verfolgen können, stellt ARIAT jedem Gewinner zwei Dauerkarten zur Verfügung.

Vom 1. Mai bis zum 31. Mai können Sie sich unter www.ariat.com für dieses einmalige Erlebnis bewerben. ARIAT und St. GEORG freuen sich auf Sie!

