Luhmühlen CCI5*-L: Britische Meisterschaft mit internationaler Beteiligung – Canter führt nach Dressur

Stark besetzt ist das CCI5*-L Luhmühlen in diesem Jahr 42 Starter, viele aus den Top 20 der Weltrangliste und aus Großbnritannien eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Drei Briten führen nach der Dressur, Rosalind Canter, Tom McEwen und Laura Collett.

Die Britin Rosalind Canter und Izilot DHI liegen nach der Dressur klar vorn. Die amtierende Europameisterin kam auf 24,9). Tom McEwen und Brookfield Quality sind Zweite (28,3), gefolgt von Laura Collett und Hester auf Rang drei (30,6). Bester Deutscher ist Nicolai Aldinger. Er kam mit Timmo auf 30,9 Zähler und liegt an Position fünf.

Für das Gelände ist die führende Rosalind Canter optimistisch nach der guten Dressur: „Mein Pferd ist fantastisch. Er ist ein richtiger Profi geworden. Er kann manchmal etwas nervös sein, aber das war heute zum Glück nicht der Fall. Eigentlich hat er einen sehr ausgeglichenen Charakter, deswegen muss ich ihn nur bei Laune halten“. Entsprechend ambitioniert blickt sie in Richtung Gelände: „Ich bin nicht hier, um irgendwo im Mittelfeld zu landen. Mein Ziel ist eine schnelle Nullrunde. Ich bin die Geländestrecke mittlerweile vier Mal abgelaufen und habe mir einen guten Plan zurechtgelegt. Der Anfang der Strecke ist sehr pferdefreundlich und einladend gebaut, das kommt meinem Pferd sehr entgegen.”

Tom McEwen hat zwei Pferde am Start, Brookfield Quality und CHF Coolister , mit dem er Vierter ist (30,8).

Lokalmatador Nicolai Aldinger und Timmo gelang ein guter RItt „Timmo fühlte sich im Viereck super gut an. Er war sehr konzentriert. Im Schritt habe ich ihn ganz viel gekrault, damit er sich entspannt. Wir haben so viel an der Dressur gearbeitet und ich freue mich sehr, dass wir das vor heimischem Publikum so gut umsetzen konnten.“

Ergebnisse