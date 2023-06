Luhmühlen: Deutsches Trio an der Spitze im CCI4*-S, Britisches Quartett im CCI5*-L

Dressurtag eins in Luhmühlen mit den ersten 24 Startern im CCI4*-S und 20 in der Fünf-Sterne-Prüfung. Zwischenfazit: In der offenen Deutschen Meisterschaft dominieren die Deutschen, die Fünf-Sterne-Prüfung ist fest in britischer Hand.

Nach der ersten Hälfte der insgesamt 49 Teilnehmer der CCI4* Meßmer Trophy liegt momentan Nadine Marzahl auf ihrer zwölfjährigen Hannoveraner Stute Victoria v. Valentino mit 29,9 Minuspunkten an der Spitze. Rang zwei halten Julia Krajewski und Ero de Cantraie mit 30,2 Minuspunkten. Ben Leuwer und Citius rangieren mit 31 Minuspunkten an dritter Stelle.

Nadine Marzahl war überglücklich mit ihrem Auftritt: „Victoria war spitze. Sie hat sich super präsentiert, hat ganz toll mitgemacht und die Nerven behalten. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir hier am Ende des ersten Tages in Führung liegen.“

Aber auch für Julia Krajewski ist es bis jetzt ein voller Erfolg. Sie ist mit zwei Nachwuchs Pferden nach Luhmühlen gefahren und war heute mit dem neunjährigen Pferd Ero de Cantraie als fünfte Starterin im Viereck. Für den Hengst ist es erst die zweite Prüfung auf Vier-Sterne Niveau nach Marbach, wo sie auf Anhieb Dritte wurden.

Die zweite Hälfte der Teilnehmer geht morgen ab 9.15 Uhr an den Start. Einige bekannte Reiter, wie die frisch gebackenen Kür-Bronzemedaillen Gewinnerin der Dressur, Ingrid Klimke, und Mannschaftsweltmeister Christoph Wahler stehen noch auf der Starterliste. Ingrid Klimke hat in Luhmühlen Siena just do it dabei. Christoph Wahler sattelt den elfjährigen Diarado-Sohn D’Accord. Das zweite Pferd, das Julia Krajewski morgen präsentiert, ist der Numero Uno-Sohn Nickel, ebenfalls erst neunjährig. Auch er hatte dieses Jahr seine ersten Vier-Sterne-Einsätze, und die sind glänzend verlaufen mit Rang drei in Strzegom und Platz zwei in Wiesbaden.

CCI5*-L – Funnell vorn

Die beiden Burghley-Sieger von 2019, Pippa Funnell und ihr 15-jähriger Ire Grafton Street v. Obos Quality, führen das Feld zum Auftakt der Fünf-Sterne-Prüfung an mit gerade mal 23,1 Minuspunkten. Dahinter folgen drei weitere britische Paare: Kitty King auf Vendredi Biats (26,8), Laura Collett mit Dacapo (29,7) und Oliver Townend mit Tregilder (29,9), der ja gestern noch in die Holding Box musste.

Pippa Funnell war begeistert von ihrem Pferd heute: „Ich habe mich riesig gefreut. Ich versuche grundsätzlich, meine Pferde entspannt auf die Dressur vorzubereiten, deshalb habe ich ihn in den letzten Tagen mit einem Springsattel locker gearbeitet. Damit ist er zufrieden und nicht gelangweilt. Er war die ganze Zeit konzentriert bei der Sache. Meiner Meinung nach war das eine seiner besten Dressurprüfungen – wenn nicht sogar die beste Prüfung überhaupt.“

Im Cross war sie natürlich auch schon. Erster Eindruck: „Der Geländekurs ist super. Es gibt viele schmale Elemente und Ecken, deswegen muss ich darauf achten, dass er fokussiert bleibt. Mein Job ist es, dass er den Weg klar erkennt und durch die Flaggen schaut.“

Von den deutschen Fünf-Sterne-Debütanten war heute nur ein Paar am Start, Arne Bergendahl auf der elfjährigen Westfalen-Stute Luthien v. La Calido. 40,8 Minuspunkte bedeuten aktuell Platz 18 der 20 Starter.

Morgen um 13.45 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Teil der Fünf-Sterne-Dressur. Emma Brüssau und Dark Desire sind um 14.45 Uhr an der Reihe. Für Jérôme Robiné und Black Ice wird es um 15.52 Uhr ernst.

Alle Ergebnisse aus Luhmühlen kann man unter rechenstelle.de einsehen.

Sophie Bolze