Michael Jung Overnight-Leader nach CCI4*-S Dressur in Luhmühlen 2024

Michael Jung führt nach der Dressur beim CCI4*-S Luhmühlen 2024. Unter den ersten Fünf liegen vier Deutsche. Die britische Weltmeisterin Yasmin Ingham ist Siebte, Laura Collett Zweite.

Michael Chipmunk sind gut in das CCI4*-S Luhmühlen 2024 gestartet. 22,9 Minuspunkte, wobei der bei C sitzende französische Richter Xavier le Sauce die Vorstellung des 16-jährigen Hannoveraners deutlich strenger beurteilte (73,96) als die Deutsche Edith Schless-Störtenbecker (80,21).

Jung war mit seinem Olympiakandidaten als vorletzter Starter in das schon gut besuchte Stadion gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte die Britin Laura Collett mit ihrem Badminton-Sieger von 2022, dem Holsteiner London, in Führung gelegen. Mit 24,8 Punkten geht sie morgen als Zweitbeste der 66 Starter auf die von Mike Etherington-Smith konzipierte Strecke. 23 Hindernisse mit 35 Sprüngen, darunter drei Wasserkomplexe sind auf den knapp vier Kilometern zu überwinden.

Michael Jung findet die Strecke „gut gebaut, mit einigen Aufgaben“. Mit seiner Dressur ist er mehr als zufrieden. „Er war super entspannt und hat mir ein sehr sicheres Gefühl gegeben. Ich konnte die gesamte Aufgabe genießen. Da er sich so gut reiten ließ und super in Form ist, hat er es mir heute wirklich leichtgemacht. Am Anfang war er noch ein bisschen frisch als die Zuschauer geklatscht haben und hat sich dann aber sehr schnell wieder konzentriert.“

CCI4*-S Luhmühlen 2024 als Vorbereitung auf Paris

Dass zu jedem Moment beim CCI4*-S Luhmühlen 2024 auch schon ein Hauch von Paris, wo in sechs Wochen die Olympischen Spiele stattfinden, mitschwingt, zeigte sich beim Ritt der Britin Laura Collett. Dem Paar gelang die Linkstraversale nicht so flüssig wie erwünscht. Aber Collett hat bewusst mal ausprobiert, wie weit sie im Viereck gehan kann. „Normalerweise sind die Traversalen eines seiner Highlights. Ich habe an der kurzen Seite etwas zu viel riskiert und ihn vor der Linkstraversale nicht rechtzeitig genug wieder aufgenommen. Deswegen kam es da zu einem kleinen Missverständnis. Ich habe London 52 heute absichtlich etwas mehr auf Angriff geritten, um herauszufinden wie viel wir riskieren können. Ich weiß, dass ich ihn jederzeit auf Sicherheit reiten kann. Wir wollen es aber schaffen, viel zu riskieren und dabei trotzdem fehlerfrei zu bleiben. Man muss ab und an mal etwas ausprobieren, um die perfekte Balance zu finden.“

Dritte ist die deutsche U25-Meisterin Anna-Lena Schaaf, die mit Familienpferd Fairytale mit 26,0 Strafpunkten nach der ersten Hälfte der Dressur geführt hatte. Michael Jung rangiert mit dem Iren Kilcandra Ocean Power an Position vier (27,1). Dicht auf folgt Sandra Auffarth, deren Viamant du Matz eine gute Prüfung ging und mit 27,5 Strafpunkten das Viereck verließ.

Im CCI4*-S werden auch die Deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit entschieden. Hier sieht die Reihenfolge derzeit so aus:

Michael Jung Anna Lena Schaaf Sandra Auffahrt

Ergebnisse Dressur CCI4*-S Luhmühlen 2024

Startliste für die Geländeprüfung, Samstag ab 12.40 Uhr

Einschätzungen der Geländestrecke CCI4*-S Meßmer Trophy

Laura Collett (GBR): „Das Gelände ist fantastisch. Auch der Boden macht einen perfekten Eindruck. Verglichen mit dem Fünf-Sterne-Gelände im letzten Jahr, ist der Kurs deutlich kompakter und die verschiedenen Aufgaben kommen Schlag auf Schlag. Als Reiter müssen wir schnell Entscheidungen treffen und die Pferde gut an den Hilfen haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf morgen.“

Anna-Lena Schaaf (GER): „Ich denke es wird eine Herausforderung in der Zeit zu bleiben. Die Aufgaben kommen sehr schnell nacheinander, auch das erste Coffin kommt sehr früh. An sich ist das Gelände ähnlich wie letztes Jahr, durch den ein oder anderen Schmalen mehr vielleicht auch etwas schwieriger. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch und freue mich auf Samstag.“

Louise Romeike (SWE): „Das Gelände hier in Luhmühlen sieht, wie immer, wunderschön aus. Durch die vielen schmalen Sprünge finde ich es ein bisschen anspruchsvoller, als letztes Jahr. Ich glaube es wird wirklich schwer in die Zeit zu reiten.“

James Avery (NZL): „Ich bin bislang erst einmal durchs Gelände gegangen und es sieht alles ganz toll aus. Ein richtig schöner, anspruchsvoller Kurs. Ich denke, das wird ein toller Geländetag und wir werden viel Spaß haben.“

Die Übertragung Vielseitigkeit Luhmühlen 2024

NDR live Samstag, 15. Juni 2024 14.30 – 16.00 Uhr (Gelände), Sonntag, 16. Juni 13.45 – 14.45 Uhr (Springen)

Horse & Country+ überträgt in deutscher und englischer Sprache gebührenpflichtig im Livestream an allen Tagen.