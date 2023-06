Molly Summerland Overnight-Leader in Luhmühlen 4*, Julia Krajewski führt in deutscher Meisterschaft

Die Britin Molly Summerland führt im CCI4*-S Luhmühlen nach der Dressur. Julia Krajewski ist Zweite vor Ingrid Klimke. Dritte in der Deutschen Meisterschaftswertung ist Nadine Marzahl mit Victoria. 47 Paare gingen an den Start.

Zur Führung im CCI4*-S Luhmühlen hat es für Olympiasiegerin Julia Krajewski nicht ganz gereicht. Aber mit ihrem erst neun Jahre alten Nickel liegt sie mit 26,7 Minuspunkten hinter der Overnight-Leaderin Molly Summerland. Die Luhmühlen CCI5*-L Siegerin von 2021 kam mit Charly van ter Heiden auf 24,8 Punkte. Der Contendros Bube-Sohn ist damit also in der besten Position, einen weiteren Sieg in der Westergellernser Heide zu erringen. Und das scheint er zu wissen: „Er war einfach großartig. Ich habe ihn in den letzten Tagen einfach locker und moderat gearbeitet, weil er hier so entspannt ist. Als wir einritten, haben alle laut geklatscht aber das stört ihn überhaupt nicht. Er liebt diese Aufmerksamkeit des Luhmühlener Publikums und er fühlt sich hier wie zu Hause.“

Krajewski führt in DM-Wertung in Luhmühlen

47 Paare gingen in der Dressur im CCI4*-S Luhmühlen an den Start. Weil die Prüfung gleichzeitig über die Deutsche Meisterschaft entscheidet, waren 25 deutsche Kombinationen am Start. Acht von ihnen nahmen die Plätze zwei bis neun ein. Julia Krajewski reitet zwei noch relativ unerfahrene Pferde in Luhmühlen: Mit dem Holsteiner Nickel v. Numero Uno ritt sie als eine der letzten Starter ins Dressurviereck. Der Braune ging eine sichere Prüfung mit mehreren Höhepunkten. Und einem Tiefpunkt: „Der Rückwärtsgang klemmte“ zunächst, so die Olympiasiegerin. Weil sie aus dem einen Richterhäuschen immer „six, six, six“ gehört habe, hatte sie sich entschieden noch ein bisschen mehr rauszuholen. Die Rechnung ging voll auf „Mit Nickel kann man die Galopptour und die Verstärkungen unheimlich schön reiten und er hat auch noch einen super Schritt,“ nannte sie nur einige Highlights. Mit ihrem zweiten Pferd, Ero de Cantraie, einem Franzosen v. Querlybet Hero, rangiert sie außerdem noch auf Platz fünf (30,2).

Vorbereitung zahlt sich für Klimke aus

Ingrid Klimke ist niemand, der sich auf Zufälle verlässt. Ganz systematisch hatte sie ihre Stute Siena just do it auf Luhmühlen vorbereitet. Sie hatte die Semper Fi-Tochter mit in Wiesbaden, wo sie vor der abendlichen Kür schon einmal Stadionatmosphäre erleben durfte. Und auch am vergangenen Wochenende in Balve war die Westfalenstute mit dabei. Dort ritt die Reitmeisterin im Dressurviereck. Das, und der Umstand, dass Dressur-Bundestrainer Jonny Hilberath ihr helfend zur Seite gestanden hatte, zahlte sich nun aus. 28,3 Minuspunkte, Platz drei nach der Dressur.

Die sensible Stute konzentrierte sich im Stadion von Luhmühlen. „Sie hat sich nicht von der Atmosphäre beeindrucken lassen, sondern war richtig schön bei mir und losgelassen. So konnte ich tolle Höhepunkte herausreiten – sowohl im Trab als auch im Galopp“. Klimke schmunzelt, „die Geschichte mit den halben Paraden“. Außerdem: „richtig Reiten reicht“. So hoffte Klimke, „dass oben auch einer Spaß hatte“ an dem Ritt, und hat ihren Ausbilder Paul Stecken in diesem Moment vorm geistigen Auge.

Auch Physiotherapeutin Vroni habe, neben Pflegerin Carmen Thiemann, zum Wohlfühlen der Stute beigetragen. Und nicht zu vergessen sei der Umstand, dass Siena als einziges Pferd dabei ist, sprich hundertprozentige Aufmerksamkeit bekäme und genieße.

An Position vier findet sich Nadine Marzahl mit Victoria (29,9), die mit ihrer zweiten Valentino-Tochter, Valentine, auch noch Achte ist (31,3). Anna Lena Schaaf und Fairytale, „Fiene“, mit der die 21-Jährige es vom E-Springen bis zum Luhmühlen-Debüt geschafft hat, ist mit 30,2 Punkten Fünfte. Die 16-jährige Fidertanz-Tochter ist fit, die in Warendorf ausgebildete Reiterin, deren Großvater Fairytale gezüchtet hat, freut sich.

Das Gelände sieht viel versprechend aus, der Boden ist ideal. Viel Lob hat Parcourschef Mike Etherington Smith für seinen Kurs schon vorab erhalten. Allen voran von Bundestrainer Peter Thomsen: „Das Gelände ist herausragend aufgebaut, das Niveau ist einer deutschen Meisterschaft würdig. Es ist technisch anspruchsvoll aber nicht überzogen. Die Bodenpräparation ist absolut perfekt – sowohl auf den Trassen als auch in den Wasserkomplexen. Die Pferde durch den einladenden Beginn der Strecke gut ins Galoppieren kommen und erst dann folgen die technischen Aufgaben. Ich denke wir werden tollen Sport sehen. Es wird ein spannender Geländetag.“

Schräge Hecken und Ecken wechseln sich mit Hochweitsprüngen ab. Vorbeiläufer können bei einigen Linien schnell geschehen.

Die Startzeit für Julia Krajewski und Nickel in Luhmühlen ist morgen 15.42 Uhr. Das abschließende Springen ist für Sonntag, 13.20 Uhr, vorgesehen.

Die Geländeprüfung der CCI4*-S beginnt um 13.15 Uhr. Der NDR überträgt live von 14.30 – 16.00 Uhr. Einen Live Stream mit deutschem und englischem Kommentar bietet Horse & Country (gebührenpflichtig). Ab 9.30 Uhr sind die 38 Starter der CCI5*-L gefragt.

Die Starterliste für das CCI4*-S in Luhmühlen finden Sie hier.