Montelibretti: Julia Krajewski mit zwei Pferden auf dem Weg zur Olympiaqualifikation

Bei zwei Turnieren hatte Julia Krajewski versucht, mit ihren beiden Zukunftspferden Nickel und Ero de Cantraie das CCI4*-L Ergebnis zu bekommen, das ihr noch für die formelle Olympiaqualifikation fehlt. Beide fiel der Plan ins Wasser. Aber heute in Montelibretti (Italien) lief es gut!

Wenn Julia Krajewski im kommenden Jahr in Paris ihren Olympiatitel verteidigen will, wird sie wohl auf die beiden Neunjährigen Nickel und Ero de Cantraie setzen. Auf die Frage nach Olympiasiegerin Amande de B’Neville sagte sie neulich in einem Q&A auf Instgram sinngemäß, dass noch nicht ganz klar ist, ob „Mandy“ zurückkehrt in den Sport. Aber selbst wenn nicht, dass sie ihr alles gegeben habe. Und das war ja einiges, neben dem Olympiatitel auch WM Silber in der Einzelwertung und Mannschaftsgold.

Sowohl der Holsteiner Nickel v. Numero Uno als auch der Selle Francais-Wallach Ero de Cantraie v. Querlybet Hero gingen dieses Jahr ihre erste Saison mit Vier-Sterne-Einsätzen. Nickel siegte beim Nationenpreis in Arville, Ero führte in Luhmühlen die Vier-Sterne-Ehrenrunde an. Und auch ansonsten waren beide sehr erfolgreich. Allerdings kamen auch beide bei ihren ersten CCI4*-L für die formelle Olympiaqualifikation mit Pech am Wasser im Gelände zu Fall, Ero in Blenheim, Nickel in Boekelo. Aber heute in Montelibretti haben sie geliefert.

Mit Nickel hatte Julia Krajewski schon nach der Dressur mit 22,8 Minuspunkten die Führung übernommen. Im Gelände kamen heute noch 4,8 Zeitfehler hinzu, macht 27,60 Minuspunkte und immer noch die Führung.

Ero de Cantraie ging eine 32,10 Minuspunkte-Dressur, was unter den meisten Ergebnissen ist, die er sonst immer erzielt hat, war heute im Cross aber sechstschnellstes der 27 Pferde, die das Ziel erreichten. Damit arbeiteten sich seine Ausbilderin und er von Rang 14 auf derzeit Platz acht nach vorne.

Zweiter der Gesamtwertung ist Maxime Livio auf Api du Libaire mit 29,30 Minuspunkten. Dahinter rangieren mit ihrem Dressuergebnis von 30,30 Minuspunkten Lara de Liedekerke-Meier und Origi.

Insgesamt gab es nur drei ganz fehlerfreie Ritte heute in Montelibretti und die Belgierin lieferte zwei davon, den zweiten mit Hermione d’Arville, die nun Fünfte ist (31,7).

Dazwischen liegt Maxime Livio mit seinem zweiten Pferd, Enjoy de Kouroue (30,7).

Alle Ergebnisse aus Montlibretti finden Sie hier.