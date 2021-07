Nachwuchs-EM Vielseitigkeit Segersjö: Longlist für Junioren und Junge Reiter bekannt gegeben

Vom 25. bis zum 29. August finden im schwedischen Segersjö die Europameisterschaften Vielseitigkeit für Junioren und Junge Reiter statt. Die AG Nachwuchs des Ausschusses Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei hat nun die Longlist mit den potenziellen Reiter-Pferd-Paaren veröffentlicht.

Die endgültige Entscheidung darüber, welche Paare in einem knappen Monat die Reise gen Norden antreten werden, wird am Wochenende vom 5. bis 8. August gefällt. Dann geht es für die Reiterinnen und Reiter beider Altersklassen zur letzten EM-Sichtung zum internationalen Vielseitigkeitsturnier in Bad Harzburg.

Junioren:

• Levi Cordes mit Calesco

• Nane Nikolaus Dehn mit Zilia D

• Matti Garlichs mit Ludwig

• Hanna Jensen mit Eh Clara

• Jule Krüger mit D’Artagnan

• Nicoletta Massmann mit Painter’s Igor oder Carlson

• Sophia Rössel mit Exclusive

• Mathies Rüder mit The Magician

• Kaya Thomsen mit Horseware’s Barny und Da bin ich C

• Luke Vogelsänger mit C’est Evie

• Hedda Vogler mit Niagara de Champenotte

• Linus Weiß mit Astrello

• Victoria Weyers mit Lariostea H.

Junge Reiter:

• Ann-Cathrin Bierlein mit Sir Scotty und Quinara

• Greta Busacker mit Scrabble OLD

• Alina Dibowski mit Barbados und Brennus

• Hella Jensen mit Canjo

• Ben-Philipp Knaak mit Let’s Go

• Jana Lehmkuhl mit Huckleberry Finn

• Libussa Lübbeke mit Darcy und Caramia

• Paula Reinstorf mit Ilara W

• Linus Richter mit Rayja

• Anna Lena Schaaf mit Fairytale und Debby

• Finja Timm mit Cox Orange