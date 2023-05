Nennungen für Luhmühlen 2023 mit drei deutschen Fünf-Sterne-Debütanten

Vom 13. bis 16. Juni finden die Luhmühlen Horse Trials statt mit dem CCI4*-S, zugleich Deutsche Meisterschaft, und dem CCI5*-L. Die Teilnehmerliste lässt auf großen Sport hoffen. Besonders spannend wird das Wochenende für drei deutsche Reiter.

Die Deutschen Meisterschaften 2023 holen Deutschlands Elite im Busch nach Luhmühlen. Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Julia Krajewski reitet zwei Nachwuchspferde im CCI4*-S. Michael Jung hat ebenso genannt wie Ingrid Klimke und viele mehr.

Auf der Liste des CCI5*-L stehen dieses Jahr vier deutsche Teilnehmer: Nicolai Aldinger, Arne Bergendahl, Emma Brüssau und Jérôme Robiné. Während Nico Aldinger, der ja im Ausbildungszentrum Luhmühlen seine Trainingsbasis hat, bereits Fünf-Sterne-Erfahrung mitbringt (Rang 13 2019 in Pau mit Newell, 2017 in Luhmühlen mit Tactic, wo er allerdings beim zweiten Vetcheck zurückgezogen hatte), wird es für die drei anderen das erste Mal.

Arne Bergendahl

Arne Bergendahl (32) ist im wahrsten Sinne des Wortes in den Vielseitigkeitssport hineingewachsen. Sein Vater Helmut war nicht nur selbst erfolgreich im Busch, sondern züchtet auch sehr erfolgreich Pferde für den Vielseitigkeitssport, prominentes Beispiel: Jungpferde-Weltmeisterin Cascamara von Ingrid Klimke. Und natürlich die Pferde, mit denen Arne Bergendahl von Erfolg zu Erfolg reitet.

Da ist zum einen der inzwischen 16-jährige Westfale Checkovich v. Chequille aus der Soul Sister v. Sir Shostakovich xx. Die Mutter hatte ihre Qualitäten mit Helmut Bergendahl im Sport bewiesen, „Checko“ ist nur eines von mehreren erfolgreichen Kindern. Mit ihm gewann Arne Bergendahl vor kurzem den CCI4*-S in Oudkarspel, Niederlande, und war Zweiter in Strzegom.

Und dann ist da die elfjährige Luthien v. La Calido aus der Taramanga v. Templer GL xx, ebenfalls selbst gezogen und eine Halbschwester zu bereits angesprochener Cascamara. Sie war vor einem Jahr Vierte beim CCI4*-L in Baborowko und jüngst Vierte in Oudkarspel.

Emma Brüssau

Emma Brüssau (24) gehörte jahrelang zu Deutschlands erfolgreichsten Nachwuchsvielseitigkeitsreitern. Bei Ponys, Junioren und Jungen Reitern gehörte sie je zweimal zum deutschen Europameisterschaftsaufgebot, erst mit Pony Rocky, dann mit Donnerstag und schließlich mit Dark Desire GS.

Mit der Trakehner Stute Donnerstag war sie zweimal Teil des siegreichen Juniorenteams und holte zudem 2017 in Millstreet Einzelbronze. Mit Dark Desire GS holte Emma 2018 Einzelsilber bei der U21- EM in Fontainebleau und wurde im Jahr darauf Einzeleuropameisterin in Maarsbergen. Das war ihr Abschied vom Nachwuchssport.

Der Anschluss im Seniorenlager gelang ebenfalls mit der 14-jährigen Hannoveraner Stute Dark Desire v. Don Frederico-Carismo. Das GS im Namen der Stute stammt vom Züchter, Bernd Gehrdau-Schröder. Sechsjährig stellte Andreas Brandt Dark Desire in Ein-Sterne-Prüfungen vor.

Siebenjährig kam sie zu Emma Brüssau, die sie nun zu einem Fünf-Sterne-Pferd gemacht hat. Ihr bislang größter Vier-Sterne-Erfolg war der Sieg in Renswoude Anfang Juni 2021.

Jérôme Robiné

Jérôme Robiné (25) gehört wie die beiden anderen auch dem deutschen Perspektivkader an und war ebenfalls mehrere Jahre lang eine Bank in deutschen Nachwuchsnationalteams – und das wie Arne Bergendahl auf „Familienpferden“.

Bei seiner ersten Junioren-EM mit Quaddeldou R wurde Robiné Zweiter mit der Mannschaft und gewann Bronze in der Einzelwertung. Im Jahr darauf wurden die beiden Vierte in der Einzelwertung. Bei der U18-EM 2016 ritt er Guccimo R und holte Gold mit dem Team sowie Rang sieben im Einzel. Mannschaftsgold wurde es auch im ersten Junge Reiter-Jahr, hier wieder auf Quaddeldou. Das letzte Championat war die U21-EM 2019 in Maarsbergen mit Guccimo, wo die beiden allerdings nicht in die Wertung kamen.

Robinés aktuell besten Pferde sind Black Ice und Brave Heart. Black Ice ist ein 13-jähriger Ire, der über seinen Vater, den KWPN-Hengst Vechta ein Voltaire-Enkel ist. Die Mutter ist eine Halbblutstute v. Touchdown, der mehrere 1,60 Spring- und Fünf-Sterne-Vielseitigkeitspferde brachte, wie zum Beispiel Badminton-Siegerin Paulank Brockagh. Seit 2020 hat Robiné Black Ice unter dem Sattel. Mit ihm war er 2021 in Aachen am Start (Platz 21) und wurde 2022 Fünfter im CCI4*-S von Luhmühlen. Zuletzt waren sie Achte im CCI4*-S von Strzegom. Seit er bei Jérôme Robiné ist, hatte der Rappe noch keinen einzigen Hindernisfehler im Gelände und im Parcours auch nie mehr als einen Abwurf.

Braveheart ist ein 15-jähriger Hannoveraner Halbblüter v. Balou du Rouet-Glenstal xx. Seit vier Jahren ist er mit Robiné im Einsatz. Zuvor wurde er von Stephan Klapsing geritten. Auch er kennt das Luhmühlener Gelände bereits. 2021 waren die beiden 23. im CCI4*-S. Der bislang größte Erfolg war der vierte Platz im CCI4*-S letztes Jahr in Wiesbaden. In dieser Saison waren sie zuletzt Zehnte beim CCI4*-L von Strzegom.

Die Konkurrenz

Einfach gemacht wird es den Deutschen nicht. Die Briten werden unter anderem durch das Weltmeister-Paar Yasmin Ingham und Banzai du Loir vertreten, die ja im Gelände von Kentucky ausschieden, aber nach der Dressur noch in Führung lagen. Außerdem vertreten Größen wie Laura Collett, Pippa Funnell, Kitty King und Izzy Taylor die britischen Farben. Oliver Townend hat ebenfalls genannt.

Aus den USA kommt unter anderem die Siegerin des CCI5*-L von Kentucky, Tamra Smith. Und mit Felix Vogg tritt der Schweizer Vorjahressieger an. Der sagt, er habe die Wahl zwischen Aachen und Luhmühlen gehabt, sich dann für Luhmühlen entschieden und freue sich besonders drauf, weil es sein Saisonhighlight sei.

Julia Krajewski will Ero de Cantraie und Nickel reiten, beide erst neunjährig und noch unerfahren auf Vier-Sterne-Niveau. Wobei der französische Querlybet Hero-Sohn Ero letztes Wochenende in Marbach demonstriert hat, dass er zu allem bereit ist. Nickel ist ein Holsteiner Numero Uno-Sohn, der Ende April in Strzegom sein Vier-Sterne-Debüt auf Rang drei beendet hat. Krajewski: „Vorausgesetzt die weitere Saison bis Luhmühlen läuft wie geplant, ist mein Ziel, beiden Pferden eine gute Erfahrung vor großer Kulisse zu geben. Eine spezifische Platzierung habe ich dabei erstmal nicht im Blick. Luhmühlen hat tolle Bedingungen und ist für uns immer ein Jahreshighlight. Ich konnte dort schon tolle Erfolge feiern und freue mich immer zu kommen!“

Alle Infos auch unter www.luhmuehlen.de