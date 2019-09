Nils Trebbe gewinnt U25-Förderpreisserie der Vielseitigkeit

Nach dem Nationenpreisturnier in Waregem ist es sicher, der Sieger des U25-Förderpreis Vielseitigkeit 2019 heißt Nils Trebbe.

Zusammen mit seiner Montendro-Tochter Montina war Nils Trebbe in Marbach Dritter, im Juni in Luhmühlen Erster und in Waregem Zweiter in der jeweiligen U25-Wertung. Damit ließ der 25-Jährige die Konkurrenz hinter sich.

Trebbe hat sich inzwischen ganz der Reiterei verschrieben und gehört seit März zum Team von Sandra Auffarth in Ganderkesee. Zuvor hatte er bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und war im Bereich Veranstaltungsmanagement bei den Persönlichen Mitgliedern tätig.

Als er zum ersten Mal sportlich nachdrücklich auf sich aufmerksam machen konnte, war Nils Trebbe 17. Damals gewann er mit Priemus das Bundeschampionat in Warendorf. Priemus war es auch, der ihn 2013 zur Bronzemedaille bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter in Jardy trug. Trebbes neues Top-Pferd Montina stammt wie zuvor auch schon Priemus aus der Zucht von Familie Rosendahl in Greven, die auch noch Besitzer sind.

Über seinen Sieg war Trebbe natürlich hoch erfreut, betonte aber, ohne die Unterstützung der Pferdebesitzer, seiner Familie und des Teams Auffarth hätte er „das nie geschafft“. Er lerne dort jeden Tag dazu.

Das kann er nun auch noch ganz woanders tun, denn für seinen Sieg winkt Trebbe ein ganz besonderer Preis: ein zehntägiger Trainingsaufenthalt bei Chris Bartle in dessen Yorkshire-Riding-Center. Trebbe: „Ich bin noch nie in England geritten und habe Chris Bartle nur ein paar Mal beim Training zugeschaut. Jetzt freue ich mich umso mehr darauf.“

Die weiteren Platzierten

Platz zwei belegte Jan Matthias aus Baden-Württemberg mit seinem Trakehner Granulin. Matthias hat es inzwischen aus dem Süden in den hohen Norden gezogen. Der 22-jährige Pferdewirt lebt seit 2018 in Schleswig-Holstein und trainiert mit Peter Thomsen. Mit dem zusammen gehörte er auch zum Aufgebot beim Olympia-Test-Event in Tokio.

Platz drei im U25-Förderpreis ging an Miriam Engel und Bella Bonita. Engel gehörte zur Mannschaft, die in Strzegom den Nationenpreis gewinnen konnte. Ihre Holsteiner Larimar-Tochter hat sie selbst ausgebildet. Die Reiterei ist allerdings nicht ihr Beruf. Sie studiert Landwirtschaft in Kiel. Umso begeisterter ist sie von dem durch Prof. Bernd Heicke vom Gestüt Fohlenhof unterstützten U25-Förderpreis, beinhaltet der doch auch finanzielle Beihilfen. Sie, die Studium und Leistungssport unter einen Hut bekommen muss, sagt: „Der U25-Förderpreis ist eine super Hilfe, sonst wüsste ich nicht, wie ich nicht, ob ich auf diesem Niveau durchhalten würde.“

„Der U25-Förderpreis ist die wertvollste Serie zur Förderung des Nachwuchsspitzensports. Das zeigt sich schon darin, dass die beiden im vergangenen Jahr Erstplatzierten – Christoph Wahler und Anna Katharina Vogel – in diesem Jahr erfolgreich ihre EM-Premiere in Luhmühlen gegeben haben“, sagt Philine Ganders-Meyer, Vielseitigkeits-Koordinatorin des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR). „Wir hoffen, dass wir die Serie noch lange in dieser Form fortsetzen können.“