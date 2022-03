Perfekter Saisonstart für Michael Jung & Co. in Kronenberg

Luhmühlen und Kronenberg in den Niederlanden eröffnen dieses Wochenende die Saison für die Vielseitigkeitsreiter. In Kronenberg war unter anderem der dreifache Olympiasieger Michael Jung am Start, der die WM-Saison mit einem Doppelerfolg einläutete. Aber er war nicht der einzige für den es gut lief.