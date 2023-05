Pfingstturnier Wiesbaden CCI4*-S: Michael Jung nach Dressur und Springen in Führung

Beim Pfingstturnier in Wiesbaden haben die Vielseitigkeitsreiter ein Zwischenergebnis, nachdem sie heute bereits im Viereck und im Parcours unterwegs waren. In Führung liegt aktuell Michael Jung mit Chipmunk, gefolgt von Julia Krajewski und Nickel.

Die Vielseitigkeitsreiter sind beim CCI4*-S in Wiesbaden bereits voll in ihrem Element. An Tag eins des Pfingstturniers haben sie die Teilprüfungen Dressur und Springen absolviert. Zeit, einen Blick auf den Zwischenstand zu werfen.

Ihren Favoritenrollen konnten bisher die Olympiasieger Michael Jung und Julia Krajewski voll gerecht werden. Beide starteten mit sauberen Ritten in der Dressur in Wiesbaden. Dem frisch gekürten Berufsreiterchampion und Sieger der Olympischen Spiele von London und Rio gelang es in der Dressur, etwas weniger Minuspunkte auf sein Konto einzuzahlen. Sein Pferd Chipmunk ist beiden Reitern gut bekannt. Michael Jung übernahm „Chip“ 2019 von seiner Kollegin, die den Contendro-Sohn ausgebildet hat. Im Parcours blieben der 40-Jährige und sein Brauner fehlerfrei, sodass sie das Zwischenergebnis aus der Dressur (21,3 Minuspunkte) mitnehmen und als führendes Paar ins Gelände gehen.

Julia Krajewski, Olympiasiegerin von Tokio, sattelte den neunjährigen Holsteiner Hengst Nickel. Die Warendorferin startet seit 2021 mit dem Numero Uno-Sohn international, im April gaben sie in Strzegom ihr 4*Debüt. In Wiesbaden konnte das Paar seinen zweiten Rang nach der Dressur mit einem fehlerfreien Ritt im Parcours halten. Das Zwischenergebnis vor dem Gelände: 24,6 Minuspunkte.

Auf Platz drei rangiert nach Dressur und Springen im CCI4*-S beim Pfingstturnier in Wiesbaden Nadine Marzahl mit Vally K. Mit der Valentino-Stute erzielte die Pferdewirtin ein Dressur-Ergebnis von 28 Minuspunkten. Anschließend zeigte das Paar im Parcours einen fehlerfreien Ritt, sodass sie mit diesem Ergebnis ins Gelände gehen werden.

U25-Förderpreis Vielseitigkeit

Insgesamt sind 27 Paare beim Pfingstturnier Wiesbaden im CCI4*-S am Start. Die dritte und damit entscheidende Teilprüfung – der Geländeritt – beginnt am Samstag, um 14 Uhr. Die Prüfung gilt ebenso als Wertungsprüfung für den U25-Förderpreis Vielseitigkeit, der Nachwuchsreiter beim Sprung in den Vier-Sterne-Sport unterstützen soll. Im letzten Jahr waren die drei besten Nachwuchsreiter der Saison Jerôme Robiné, Alina Dibowski und Calvin Böckmann.

Im aktuellen Jahr führen Finja Timm, Alina Dibowski und Anna-Lena Schaaf das Ranking des U25-Förderpreises an. Calvin Böckmann folgt auf Platz vier. Sowohl er, als auch Anna-Lena Schaaf wollen in Wiesbaden weitere Punkte sammeln. Nach aktuellem Ranking beim Pfingstturnier belegt Anna-Lena Schaaf die Plätze vier (mit Fairytale: 31,2 Minuspunkte) und sechs (mit der Jungpferde-Weltmeisterin Lagona: 32,7 Minuspunkte). Calvin Böckmann rangiert an siebter Position mit der 13-jährigen Stute Altair de la Cense. Sein Zwischenergebnis sind 33,3 Minuspunkte.

