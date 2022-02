Pierre Le Goupil baut den Geländekurs bei den Olympischen Spielen 2024

Nur noch zwei Jahre, dann stehen die Olympischen Spiele in Paris bevor. Der Weltreiterverband FEI hat nun bekannt gegeben, wer dort für den Aufbau des Geländekurses zuständig sein wird.

Schloss Versailles bzw. der dazugehörige Park werden die Kulisse für die Olympischen Spiele der Reiter 2024 sein. Den „Job seines Lebens“ als Kursdesigner der olympischen Vielseitigkeit wird dort der Fanzose Pierre Le Goupil haben.

Le Goupil war einst selbst ein erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, der von 1995 bis 2002 bis Fünf-Sterne-Niveau im Einsatz war. Zudem war er seit 1995 auch in der Turnierorganisation tätig. So veranstaltet die Familie Le Goupil seit 2010 die Vielseitigkeit im Nationalgestüt Haras du Pin. Auch als Kursdesigner hat Le Goupil einen reichen Erfahrungsschatz, war in zehn unterschiedlichen Ländern im Einsatz und wird im kommenden Jahr sowohl für die Strecke der Pan-Amerikanischen Spiele in Santiago (CHI) als auch die der Europameisterschaften in Haras du Pin verantwortlich sein.

Der Vorsitzende des FEI Eventing Committee, David O’Connor, erklärte: „Ich bin sehr glücklich, dass ein Franzose ausgewählt wurde, um die Strecke der olympischen Vielseitigkeit zu bauen – in seinem Heimatland und auf einer Anlage von so großer historischer Bedeutung.“ Zu Le Goupils Expertise meinte O’Connor: „Ohne Zweifel wird Le Goupil zusammen mit dem olympischen Organisationskomitee und mit der Unterstützung eines überragenden Teams seinem großartigen Land Ehre erweisen durch den Aufbau eines anspruchsvollen, technischen und spektakulären Kurses, der dennoch das Wohl des Pferdes über alles stellt, und er wird dabei die Besonderheiten von Versailles als Hauptbühne des Pferdesports herausstellen.“

Da ist also eine gewisse Erwartungshaltung da, dessen Pierre Le Goupil sich bewusst ist, wie er sagt: „Es ist vor allem eine Riesenherausforderung, die mir absolut bewusst ist. Diese großartige Gelegenheit, den olympischen Pferdesport an solch einem ikonischen Ort stattfinden zu lassen, bringt ein Höchstmaß an Verantwortung für alle Beteiligten mit sich.“