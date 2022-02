Prügelvideo bringt Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd in Erklärungsnot

Ein Vielseitigkeitspferd steht vor einem Wasserhindernis und weigert sich, hineinzugehen. Von hinten schlägt ein Mann mit einem Knüppel auf das Pferd ein: Die Szene aus einem Video in den sozialen Netzwerken bringt Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd in Bedrängnis.

Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd schlägt mehrfach auf einen Schimmel ein. Das Pferd steht vor einem Wasserhindernis und weigert sich, eine Stufe hinabzuspringen. Todd, in einer blauen Neuseeland-Jacke, schlägt immer wieder auf die Hinterhand und Kruppe des Pferdes ein. Nicht mit einer Peitsche, sondern einem Ast. Zehnmal landet der Ast auf dem Pferd, das hat die englische Boulevardpresse gezählt. Verschiedene Zeitungen hatten das Video, das vor zwei Jahren entstanden sein soll, veröffentlicht.

Entschuldigung von Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd

Name des Schimmels und der Reiterin sind nicht bekannt. Samstagabend hat sich Todd zu Wort gemeldet. „Ich entschuldige mich aus vollstem Herzen bei dem Pferd und allen Beteiligten für meine Taten in diesem Video. Eines der wichtigsten Dinge, die ich predige ist gegenseitigen Respekt zwischen Reiter und Pferd und dass Geduld und Freundlichkeit der beste Weg sind, um Ergebnisse zu erzielen. Ich glaube diese Überzeugung einhergehend mit meiner großen Empathie für Tiere hat es mir möglich gemacht, eine solch lange Karriere im Vielseitigkeitssport zu haben. Ich bin von mir selbst enttäuscht, dass ich diesen Prinzipien hier nicht entsprochen habe.“

Erste Reaktionen

In den sozialen Medien halten die Kommentierenden nicht mit ihrem Entsetzen und ihrer Enttäuschung zurück: „Bastard“ ist noch eine der harmloseren Formulierungen. Von institutioneller Seite hat sich mittlerweile interessanterweise vor allem der Rennsport zu Wort gemeldet. Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd ist mittlerweile als Rennpferdetrainer aktiv. Die British Horseracing Authority (BHA) „prüft“ den Vorgang.

British Eventing, die britische Dachorganisation der Vielseitigkeitsreiter, nimmt auf seiner Webseite Bezug zu den Bildern, ohne Namen zu nennen und spricht allgemein davon, dass das Wohlbefinden des Pferdes an erster Stelle stünde. Man sei enttäuscht von den Bildern. Der Weltreiterverband (FEI) hat bislang Stellung bezogen. Das britische Magazin Horse and Hound hat mit der Reiterin gesprochen und gefragt, warum sie das Video erst jetzt online gestellt hat: „Wenn Sie in dem Alter wären, in dem ich damals war und selbstbewusst gegen einen Weltklasse-Athleten ohne Bedenken und ohne jegliche Unterstützung anreden, dann lasse ich Sie dafür hochleben, denn Sie sind tapferer als ich“.

Ein erster irischer Hersteller hat bereits bekanntgemacht, dass er keine Produkte mehr unter dem Label Mark Todd verkaufen wird. Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd hatte seine aktive Karriere vor drei Jahren beendet.