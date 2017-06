Rolex nicht länger Titelsponsor des Kentucky Three-Day Event

Das CCI4* Kentucky wird ab kommendem Jahr einen neuen Namen tragen. Uhrenhersteller Rolex bleibt zwar offizieller Zeitnehmer, ist aber nicht länger Titelsponsor.

Seit 1981 waren Rolex und die Vielseitigkeit in Kentucky quasi Synonyme. Damit ist nun Schluss. Ab 2018 ist Rolex nur noch Zeitnehmer bei dem Vier-Sterne-Event im Frühjahr. Warum Rolex sein Engagement in Kentucky zurückfährt, ist unklar. Auf Nachfrage wurde uns gesagt, dazu könne man sich nicht äußern. Der Vertrag für die Zeitmessung läuft noch bis 2021. Auch hier gibt es keine Aussagen darüber, ob der Vertrag danach verlängert wird.

Die Kentucky Veranstalter, die Firma Equestrian Events Inc., hat bereits reagiert und ein neues Logo sowie eine neue Website vorgestellt. Die heißt nun www.kentuckythreedayevent.com. Lee Carter von Equestrian Events Inc. erklärte: „Ohne die Rolex Uhren wären wir nicht da, wo wir heute sind. Sie waren ein enormer Partner in all den Jahren und werden das auch in den kommenden Jahren sein, einfach in einem anderen Umfang. Sie sind ein großer Gewinn für unsere Organisation.“

Neben dem Turnier hat auch der Kentucky Horse Park als Veranstaltungszentrum einen Vertrag mit Rolex, der bis 2020 läuft. Aufgrund dieses Vertrages wird bei wichtigen Turnieren im Rolex Stadium geritten.

Lee Carter erklärte weiter: „Das Turnier und Rolex sind Synonyme geworden. Aber am Ende des Tages ist das, was spannend für uns ist, vor allem dass das Turnier sich nicht verändert hat und sich auch nicht verändern wird. Wir werden viele Dinge genauso weitermachen. Wir haben einfach einen neuen Namen.“ Carter sagte weiter, man habe eine riesige Fangemeinde, die es liebe, den Kentucky Horse Park zu besuchen und dort ein Turnier dieser Größenordnung zu sehen. „Und diese Dinge werden immer da sein. Wir werden uns im kommenden Jahr einfach nur ein bisschen anders nennen.“

Das weitere Engagement von Rolex im Reitsport

Der Rolex Grand Slam, sozusagen die Triple Crown der Vielseitigkeit, wird zumindest bis zum Vertragsende 2019 weiterhin bestehen. Darüber, ob und wie es danach weitergehen wird, gibt es aber noch keine Informationen.

Erst zweimal gelang es Reitern, die Vier-Sterne-Turniere Kentucky, Badminton und Burghley hintereinander zu gewinnen. Im vergangenen Jahr schaffte Michael Jung dieses Kunststück. Vor ihm schlug die Britin Pippa Funnell 2003 zu. Die beiden haben dafür zusätzlich zu den jeweiligen Preisgeldern 350.000 US-Dollar extra gewonnen.

Rolex ist auch in Badminton und Burghley offizieller Zeitnehmer. Diese Verträge laufen noch bis 2022.

Analog zur Vielseitigkeit gibt es auch einen Rolex Grand Slam im Springsport. Das Rolex Sponsoring im Springsport ist nicht betroffen.

www.chronofhorse.com