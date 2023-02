Rüdiger Schwarz tritt kürzer, Bernd Backhaus neuer Gelände-Parcourschef in Marbach

Die Marbacher Vielseitigkeit hat einen neuen Gelände-Parcourschef: Bernd Backhaus. Er wird Nachfolger von Rüdiger Schwarz, der bekannt gegeben hat, kürzer treten zu wollen.

Der ehemalige Bundestrainer und renommierte Aufbauer Rüdiger Schwarz feiert im Frühjahr seinen 73. Geburtstag. Er sagt: „Ich möchte zukünftig etwas kürzer treten und mein Engagement in Sachen Geländeparcoursbau generell reduzieren. Es ist für mich an der Zeit, Platz für Jüngere zu machen.“ Gerne aber werde er Turnierorganisatoren wie dem Marbacher Team weiter beratend im Hintergrund zur Seite stehen, so Schwarz.

Seit 2018 war er in Marbach für den Aufbau zuständig. An seiner Seite arbeitet schon seit 15 Jahren Bernd Backhaus (52). Er assistierte Schwarz beispielsweise beim Aufbau der Strecken in Wiesbaden und Aachen. Eigenverantwortlich hat er unter anderem CCI4*-Prüfungen in Strzegom gebaut. In Marbach war er seinerzeit noch selbst im Sattel aktiv, wurde 2004 Fünfter auf Weinkönig im CIC2*, heute CCI3*-S. Und gebaut hat er in Marbach auch schon.

Gottfried Seitter, der dem Aufbauteam vorsteht, berichtete: „Bernd Backhaus war bereits hier in Marbach, hat sich einen Eindruck von den aktuellen Bedingungen verschafft und sich mit uns kurzgeschlossen. Das passt! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Dieter Aldinger als Sprecher der Turnierleitung sagt: „Wir sind davon überzeugt, das Bernd Backhaus die Strecken in unserem Sinne weiterentwickeln und unserem hohen Qualitätsanspruch Rechnung tragen wird. Mit seiner Wahl als Gelände-Parcourschef haben wir unserer Meinung nach beste Voraussetzungen geschaffen, das einmalige Flair der Kurse in Marbach zu bewahren.“

Was sich Bernd Backhaus für seine neue Aufgabe vorstellt, hat er im Interview erzählt:

Herr Backhaus, jeder Gelände-Parcourschef hat seine eigene Handschrift. Worauf liegt Ihr Fokus?

Bernd Backhaus: Pferdefreundliche Linien und eine ebensolche Hindernisgestaltung sind mir sehr wichtig. Ganz generell steht natürlich die Fairness gegenüber dem Pferd immer im Vordergund. Ich stelle klare Aufgaben, die entsprechend trainierte Pferde auch lösen können.

Sie kennen Marbach auch als Reiter. Was sind für Sie die Besonderheiten dieses Turniers?

Das Geländeprofil ist anspruchsvoll, es geht ja bergauf und bergab. Dazu bietet Marbach auch dank des alten Baumbestandes eine wunderbare Atmosphäre. Vor dieser schönen Kulisse macht der Geländebau einfach Spaß. Und ich freue mich sehr auf die Chance, gerade in Marbach Gelände-Parcourschef sein zu dürfen. Schließlich ist dieses Turnier eines der größen Vielseitigkeitsturniere mit international gutem Ruf.

Das CCI4*-S in diesem Jahr ist offizielle EM-Sichtung, was vermutlich bedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad etwas angehoben werden muss. Sehen Sie das auch so und, falls ja, wie tragen Sie dem Rechnung?

Ja, der Schwierigkeitsgrad muss reellem Vier-Sterne-Niveau entsprechen. Aber selbstverständlich werden wir die Strecke so gestalten, das auch schwächere beziehungsweise weniger routinierte Paare dank entsprechender Hindernisalternativen die Chance haben, problemlos ins Ziel zu kommen.

Das heißt, die Zeit wird ein ganz entscheidender Faktor sein?

Das wird sicherlich so sein, aber das war in Marbach eigentlich schon immer so. In diesem Gelände spielt ja auch immer die Anforderung an die Kondition der Pferde – zumal zu Saisonbeginn – eine große Rolle.

Der CCI4*-S auf der Schwäbischen Alb findet in diesem Jahr vom 11. bis 14. Mai statt. Tickets für den Geländetag am Samstag, 13. Mai, gibt es unter easyticket.de oder telefonisch unter +49 (0)711 – 2 555 555 (Mo bis Fr von 10-18 Uhr, Sa von 10-16 Uhr). Der Eintritt für die Dressurpürfungen sowie für das Abschlussspringen am Sonntag ist frei.

Alle Infos gibt es auch unter www.marbacher-vielseitigkeit.de