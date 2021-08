Schweizer Pferd Jet Set muss nach Olympia-Geländekurs eingeschläfert werden

Der Olympische Geländeritt wird überschattet vom Tod des Pferdes Jet Set. Der Wallach des Schweizers Robin Godel war gegen Ende des Kurses lahm gegangen. In der Klinik wurde beschlossen, ihn von seinen Schmerzen zu erlösen.

Die Schweizer Kombination war um 10.12 Uhr auf den Kurs gegangen. Der Wallach galoppierte zunächst frisch über die Geländestrecke. Am letzten Wasserkomplex kam das Paar etwas müde an, überwand aber noch ohne Probleme die Hindernisse. Beim Herausreiten aus dem Wasser ging der Braune dann plötzlich nur noch auf drei Beinen. Vorne rechts wollte Jet Set nicht mehr auftreten. Beim Verladen in den Anhänger, der das Pferd sofort in die Tierklinik brachte, musste es von Helfern gestützt werden.

Es heißt, der Wallach habe sich bei einem tragischen Unfall einen Bänderriss zugezogen, der irreparabel sei, heißt es seitens des Schweizer Pferdesport Verbandes, SVPS. Laut einem offiziellen Statement des Organisationskomitees Tokyo 2020 ist Jet Set in der Klinik mit Ultraschall untersucht worden. Dabei sei ein gerissenes Band direkt oberhalb des Hufs entdeckt worden. Der Schaden sei nicht operabel, weswegen sich Reiter und Besitzer dazu entschieden hätten, Jet Set zu euthanisieren.

Jet Set sogar in Burghley am Start

Jet Set ging bis 2018 unter dem Neuseeländer Andrew Nicholson. In Burghley hatte das Paar damals lediglich 2,4 Zeitfehler im Cross Country, wurde dann aber vor dem Springen zurückgezogen. Das erste gemeinsame Turnier mit seinem Reiter Robin Godel ging er dann im Februar 2020 in Barocca d’Alva. Im Oktober des Jahres war er im italienischen Montelibretti Dritter im CCI4*-L.

In diesem Jahr waren Robin Godel und Jet Set in den CCI4*-S-Prüfungen in Marbach Siebte und in Luhmühlen 14.

Robin Godel nimmt Abschied von Jet Set

Auf Instagram hat sich der Schweizer Vielseitigkeitsreiter Robin Godel zu dem Verlust seines Sportpartners Jet Set gemeldet:

„Schweren Herzens bedauere ich den viel zu schnellen Abgang meines geliebten Jet-Sets, der sich beim Gelädnde hier in Tokio einen Bänderriss zugezogen hat. In einem Galopp mit nur noch wenigen Sprüngen zwang uns die Verletzung dazu, ihn gehen zu lassen. Jet war ein hervorragendes Pferd, das wieder einmal einen großartigen Geländeparcours absolvierte. Er ging dem nach, was er am liebsten tat: galoppieren und über die Hindernisse fliegen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung und bin tief berührt. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für meine Abwesenheit in den sozialen Netzwerken in den nächsten Tagen.“