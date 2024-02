Sieger der Indoor-Vielseitigkeit in Neumünster 2024: jung und schnell

Die Jüngsten werden die ersten sein – das hätte das Motto der Indoor-Vielseitigkeit in Neumünster 2024 sein können. Der Sieger freute sich zwischen den großen Namen mitreiten zu dürfen. Und ritt ihnen einfach auf und davon.

Diue Indoor-Vielseitigkeit in Neumünster 2024 trägt einen großen Namen. „In Memoriam Dr. Karl Blobel“ findet dieses Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* über Naturhindernisse (1,10-1,30m) statt. Blobel war nicht nur lange Zeit Tierarzt der deutschen Vielseitigkeits-Mannschaften, sondern auch der Mann zur Beantwortung der veterinärmedizinischen Fragen beim St.GEORG. Der Mann, der die Indoor-Vielseitigkeit in Neumünster 2024 gewonnen hat, kann sich daran wohl kaum erinnern. Matti Garlichs wird 2024 18 Jahre alt. Er steuerte den Westfalen Ludwig blitzschnell über den Kurs. Nach Beendigung von Phase zwei blieb die Uhr bei 36,09 Sekunden stehen. So schnell war niemand anders.

Auch nicht Ingrid Klimke, die in diesem Duell „jung gegen alt“ eher in der zweiten Kategorie unterwegs war. Sie war eine jener „Big Names“ im Feld der 16 Paare, von denen der Sieger nach seinem Triumph sprach: „Ich fühle mich mit dem Sieg hier ziemlich überwältigt! Ich bin heute hier angereist und freute mich, dass ich mitreiten darf. Ich habe die letzten Jahre schon immer zugeguckt. Ich habe immer die großen Vielseitigkeitsnamen hier reiten sehen und gedacht, irgendwann mal können wir hier auch mal starten“. Matti Garlichs schlug dabei Familie Klimke gleich im Doppelpack.

Denn Ingrid Klimke wurde mit der ehemaligen Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde, Cascamara v. Cascadello II, Zweite (0/38,14). Tochter Greta Busacker, die in den letzten Monaten in Deutschlands Süden und in Süostasien reiterlich unterwegs war, rangierte mit Van Hera an Position neun. Begeistert von der Atmosphäre waren beide. „In dem Moment, wo man über die erste Phase-Linie reitet, flippen die Leute aus und fiebern mit. Das machte Cascamara ein bisschen nervös, es war ihre erste Hallenvielseitigkeit, sie hat es aber super gemeistert. Sie sprang toll und ich bin ganz happy“, bilanzierte die Reitmeisterin.

Dritte wurde Vorjahressiegerin Hanna Jensen mit Eh Clara, der Holsteiner Stute auf dem dritten Platz. Eine zu knapp genommene Wendung auf einen schmalen Sprung, den Stuhl, resultierte in einem Fehler, der der zwölfjährigen Clarimo-Tochter unterlief.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Indoor-Vielseitigkeit in Neumünster 2024