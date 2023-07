Smilla Maline Philipp (U18) und Greta Busacker (U21) gehen als Führende ins Gelände der DJM Vielseitigkeit

In Luhmühlen haben die Deutschen Jugendmeisterschaften der Vielseitigkeit begonnen. Nach der Dressur liegt Smilla Maline Philipp bei den Junioren vorn. Greta Busacker führt bei den Jungen Reitern die Ergebnistabelle an.

Schon am Donnerstag starteten die Titelanwärter in Luhmühlen mit der Dressurprüfung in ihre Jugendmeisterschaften.

Greta Busacker aus Münster konnte bei den Jungen Reitern die Führung übernehmen. Mit nur 23,1 Punkten beendete sie mit der einst unter ihrer Mutter Ingrid Klimke erfolgreichen Stute Weiße Düne die Prüfung. Die 14-jährige Holsteiner Stute hat unter Busacker in dieser Saison bereits eine internationale kurze Zwei-Sterne-Prüfung gewonnen. Außerdem beendete das Paar die CCI3*-S in Strzegom im April auf Rang 16 und war siegreich beim Preis der Besten. Als Höhepunkte ihrer Vorstellung am Donnerstag im Dressurviereck nannte die 20-Jährige neben der „Grunddurchlässigkeit“ der Stute die Traversalen und die einfachen Wechsel. „Sie war total bei mir und es hat richtig Spaß gemacht“, so Greta Busacker.

Die Plätze zwei und drei sind es nach der Dressur für Isabella von Roeder aus Frankfurt mit Bob (25,0 Punkte) und Ben Philipp Knaak aus Norderstedt mit Cocolares (25,7). Paula Reinstorf, die amtierende Doppel-Vizeeuropameisterin, sichert sich mit Ilara W den vorläufigen vierten Rang. Die Deutsche Meisterin der Junioren aus dem Vorjahr, Hedda Vogler aus Verden, wechselte 2023 zu den Jungen Reitern. Mit Niagara de Champenotte liegt sie dort nach der Dressur auf dem fünften Platz (27,6).

Grund zur Freude hat auch Smilla Maline Philipp aus Elsdorf. Mit ihrem 15-jährigen DSP-Wallach Sir Boggles liegt sie mit nur 20,7 Punkten nach der Dressuraufgabe deutlich in Führung. Antonia Peiss aus Bippen mit La Valienta ist derzeit Zweite mit 26,9 Punkten aus der Dressur. Der vorläufige dritte Platz geht an Tom Meier aus Salzhausen mit Homme d’Hotot M und (28,3), gefolgt von Helena Himstedt mit Belinda an vierter Stelle (29,9). Emilia Vogel rangiert mit Dike Runner vor dem Gelände auf Rang fünf.

In das Herzstück der DJM, dem Gelände, geht es am Samstag ab 8 Uhr für die Junioren und ab 11.30 Uhr für die Jungen Reiter. Am Sonntag werden im abschließenden Parcours die neuen Deutschen U18- und U21-Meister ermittelt.

Annemieke Schuldt