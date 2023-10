Strzegom: Anna Lena Schaaf nach Dressur des CCI4*-S in Führung und mehr

Im polnischen Strzegom treffen sich diese Woche wieder die Buschreiter von Ein- bis Vier-Sterne-Niveau. Während es in der langen Vier-Sterne-Prüfung bisher aus deutscher Sicht ziemlich durchwachsen läuft, sieht das in den übrigen Klassen schon ganz anders aus.

In der Dressur der kurzen Vier-Sterne-Prüfung schaffte es Anna Lena Schaaf mit der achtjährigen Lavagon-Stute Lagona, sich mit dem Ergebnis von 26,6 Punkten vor Olympiasieger Michael Jung und Wild Wave an erste Stelle vor dem morgigen Gelände zu setzen. Zuletzt waren Schaaf und ihre OS-Stute auf diesem Niveau in Wiesbaden unterwegs, wo sie Fünfte wurden und Michael Jung und Chipmunk als Sieger hervorgingen. Mit dem elfjährigen Water Dance xx-Sohn Wild Wave rangiert Jung mit 28,0 Punkten an derzeit zweiter Stelle, gefolgt von Katron Norling aus Schweden mit Hulliebullie (29,5).

Eine Führung verbucht Michael Jung in Strzegom derzeit auch: mit Palm Beach führt er das Feld im CCI3*-S derzeit an mit dem Dressurergebnis von 26,1 Punkten. Die lange Prüfung auf Drei-Sterne-Niveau begann mit einem Dressursieg für Mathies Rüder und Bon Ton, die aktuellen Mannschaftseuropameister der Junioren. 27,7 Punkte lautet hier das Dressurergebnis.

Zwei Debütantinnen aus Deutschland gibt es in der langen Vier-Sterne-Prüfung. Allerdings lief die Dressur für beide nicht besonders vielversprechend. Maj-Jonna Ziebell wurde für ihre Vorstellung mit Chiquita mit 36,5 Punkten bedacht, womit die beiden derzeit auf Rang zwölf liegen. Jana Schoupal und Donnacelli sind das Schlusslicht des 16-köpfigen Starterfeldes mit dem Dressurergebnis von 41,5 Punkten. Heike Jahncke und Mighty Spring starteten nicht. Morgen geht es für die CCI4*-L Paare ins Gelände, das von ClipMyHorse.TV live übertragen wird.

Alle Ergebnisse vom zweiten Oktoberwochenende in Strzegom 2023 finden Sie hier.

