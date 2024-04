Strzegom: Dirk Schrade geht als Führender ins CCI4*-Gelände und mehr

Die einen bereiten sich in Strzegom langsam auf die großen Aufgaben der Saison vor. Die anderen müssen noch Qualifikationspunkte sammeln für Olympia. Auf jeden Fall ist dieses Wochenende in Polen wichtig für die internationalen Vielseitigkeitsreiter.

Für den 2012er Mannschaftsolympiasieger Dirk Schrade und seinen 14-jährigen Schimmel Casino ist dieses Wochenende in Strzegom der zweite CCI4*-Auftritt in diesem Jahr. Sie hatten die Saison in Luhmühlen entspannt eingeleitet. Anfang des Monats hatten sie dann in Strzegom einen Vorbeiläufer im 4*-Cross, und das Dressurergebnis war mit 32,5 Minuspunkten auch unter ihren Möglichkeiten. Zumindest letzteres lief dieses Wochenende schon mal viel besser.

Mit 28,1 Minuspunkten gehen Schrade und sein Holsteiner Casillas-Sohn als Führende der mit 38 Paaren besetzten Prüfung in den morgigen Cross. Auf Rang zwei liegt mit 29,2 Minuspunkten der Schweizer Robin Godel im Sattel seines erfahrenen 16-jährigen Championatspferdes Grandeur de Lully. Genauso viele Punkte haben die Belgierin Lara de Liederkerke-Meier und ihre Hannoveraner Stute Formidable v. For Edition.

CCI4*-L

Für den Australier Chris Burton ist dieses Jahr ein besonderes. 2022 hatte er beschlossen, sich künftig auf den Springparcours zu konzentrieren. Doch Anfang des Jahres kündigte er seine Rückkehr in den Busch an – mit dem Ziel, sich möglichst in beiden Disziplinen für die Olympischen Spiele in Paris zu empfehlen. Das war schon einer anderen Legende im Busch gelungen: Mark Todd. Der holte 1988 mit Charisma Gold in der Vielseitigkeit und sprang mit Bago im Parcours. Und auch 1992 ritt er zwei Pferde bei Olympia. Australiens Chris Burton muss sich erst einmal die formelle Qualifikation für die Olympiateilnahme sichern. Dieses Wochenende hat er die Chance, dem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

Um in Paris startberechtigt zu sein, brauchen die Reiter entweder ein CCI5*-L Ergebnis oder ein CCI4*-L Ergebnis in Kombination mit einer entsprechenden Leistung im Kurzformat. Burton war auf CCI4*-S Ebene dieses Jahr bereits erfolgreich mit seinen beiden potenziellen Olympiapartnern. Dieses Wochenende geht es um das CCI4*-L Ergebnis. Die Dressur lief schon mal gut. Er liegt auf Rang eins und zwei.

Auf Rang eins nach der Dressur ritt Burton den 14-jährigen Holsteiner Clever Louis v. Cyrkon, der einst von Ben Leuwer geritten wurde. Burton hatte den Wallach schon einmal unter seinen Fittichen. Aber als er beschloss, sich künftig dem Parcoursspringen zu widmen, ging Clever Louis erst zu der Britin Bobby Upton und dann zu Jonelle Price (NZL). Bei seinem Comeback unter Burton, dem CCI4*-S in Kronenberg, wurde er Siebter.

Platz zwei gehört derzeit dem ebenfalls 2010 geborenen BWP-Wallach Shadow Man v. Fidjy of Colors. Der Fuchs war von Ben Hobday ausgebildet worden und gehörte dem Briten bis dahin auch. Am 15. Januar, exakt dem Stichtag, an dem die potenziellen Olympiapferde die Nationalität ihrer Reiter haben müssen, wurde Chris Burton offizieller Besitzer des Fuchses. Mit Hobday war Shadow Man siebenjährig Zehnter bei der WM junger Vielseitigkeitspferde und danach auf Vier-Sterne-Niveau hoch erfolgreich. Mit Burton ist das jetzt schon die fünfte Prüfung in diesem Jahr, wobei sie in Montelibretti bereits in der Dressur ausgeschieden sind. Die CCI4*-S in Kronenberg und Strzegom haben sie auf Platz 21 und 18 beendet.

Jetzt ins CCI4*-L-Wochenende gehen sie mit 28,2 bzw. 30,8 Minuspunkten. An dritter Stelle liegt aktuell die Niederländerin Merel Blom-Hulsman auf Corminta van Gwick, einer Holsteiner Cormint-Tochter. 33,8 Minuspunkte wurden es hier. Deutsche Paare sind im CCI4*-L nicht am Start.

Alle Ergebnisse aus Strzegom finden Sie hier.