Strzegom: Michael Jung führt mit zwei Pferden nach der Dressur

Die Starterfelder der Strzegom Horse Trials kann man getrost als gut besetzt bezeichnen, qualitativ und quantitativ. Aus Deutschland sind Olympia- und Perspektivkader beinahe vollständig versammelt. Hier die Ergebnisse nach der Dressur.

Sowohl im CCI4*-S als auch im CCI3*-S liegt Michael Jung nach der Dressur in Führung. Für die wichtigste Prüfung hatte er sein bestes Pferd gesattelt, seinen EM-Silbermedaillengewinner Chipmunk. Der nun zwölfjährige Hannoveraner Contendro-Sohn, den Jung nach den Weltreiterspielen in Tryon von Julia Krajewski übernommen hatte, glänzte mit einem 19,4 Minuspunkte-Auftritt, umgerechnet 80,60 Prozent.

Damit übernahmen die beiden mit Abstand die Führung. An zweiter Stelle liegt der polnische Lokalmatador Mateusz Kiempa auf der elfjährigen Con Sherry-Tochter Libertina mit 24,2 Minuspunkten.

Raf Kooremans und der zwölfjährige KWPN-Wallach Dimitri v. Vaillant folgen dichtauf mit 25,2 Minuspunkten.

Den vierten Rang teilen sich mit jeweils 27,4 Minuspunkten Julia Krajewski auf ihrem Franzosen Samourai du Thot und Pawel Spisak für Polen mit Banderas.

Mit der zehnjährigen Oscar des Fontaines-Stute Amande de B’Néville, die bei ihrem ersten Vier-Sterne-Event in Chatsworth 2020 auf Anhieb Vierte wurde, liegt Julia Krajewski zudem an sechster Stelle.

Vier-Sterne-Premieren

Unter den Teilnehmern sind einige Reiter und/oder Pferde, für die dies der erste Vier-Sterne-Auftritt ist, zum Beispiel Anais Neumann und Pumuckel E. Die beiden sind ein erfolgsverwöhntes Paar, holten 2016 Doppelgold bei den Europameisterschaften der Junioren und waren dieses Jahr Zweite beim CCI2*-S in Westerstede und Vierte beim CCI3*-S in Luhmühlen. Ihre erste Vier-Sterne-Dressur meisterten die 22-Jährige und der 13-jährige Westfale v. Praktiker mit Bravour: 27,7 Minuspunkte, Rang neun in der laufenden Wertung.

Erst 19 Jahre alt ist Libussa Lübecke, die mit ihrer neunjährigen Holsteiner Stute Darcy F v. Larimar beim ersten Vier-Sterne-Turnier für Reiterin und Pferd nach der Dressur auf Rang 13 liegt (30 Minuspunkte). Am selben Ort waren sie im Herbst 2019 Fünfte beim CCI3*-L gewesen. Dieses Jahr gingen sie bis jetzt nur in Westerstede an den Start und wurden Sechste im CCI3*-S.

Ein vierbeiniger Rookie in dieser Klasse ist beispielsweise Josefa Sommers Simple Smile. Die Hannoveraner Stalypso-Tochter war von Stephanie Böhe in den Sport gebracht worden, ging dann eine Zeitlang unter Hanna Knüppel und die Saison 2019 saß dann schon Josefa Sommer im Sattel. Ihre besten Ergebnisse bislang waren Rang sieben beim CCI3*-S in Bad Harzburg und Platz acht beim CCI3*-L in Varsseveld. In ihrer ersten Vier-Sterne-Dressur erhielt die Stute 30,2 Minuspunkte, Rang 15 der laufenden Wertung.

Wild Wave, Dressurprimus Nummer zwei

Nicht ganz so komfortabel ist der Vorsprung von Michael Jung im CCI3*-S, wo er den achtjährigen Holsteiner Wild Wave v. Water Dance xx an die Spitze ritt. 26,7 Minuspunkte sind nur 0,6 weniger als bei den Verfolgern.

Das sind Sophie Leube und der siebenjährige Trakehner Hengst Sweetwaters Ziethen v. Abendtanz, deren Dressur mit 27,3 Minuspunkten bewertet wurde.

Wild Wave ist übrigens das Pferd, das im vergangenen Jahr beim olympischen Testevent in Tokio schon beweisen konnte, dass es mit den dortigen klimatischen Bedingungen zurecht kommt. Sie gewannen den Probelauf.

Ein neuer vierbeiniger Hoffnungsträger in Michael Jungs Beritt ist die achtjährige Hannoveraner Grey Top-Tochter Go For S, die der Olympiasieger von seiner Freundin Faye Füllgraebe übernommen hat. Die beiden liegen an dritter Stelle im CCI3*-S mit 28,8 Minuspunkten.

Alle Ergebnisse aus Strzegom finden Sie hier.