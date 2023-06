Strzegom: Michael Jung und Kilcandra Ocean Power gehen als Führende ins Gelände des CCI4*-L

Im Busch wird es dieses Wochenende in Strzegom spannend. In der langen Vier-Sterne-Prüfung liegt Michael Jung mit seinem potenziellen „Zweit-EM-Pferd“ Kilcandra Ocean Power nach der Dressur in Führung. Im Nationenpreis geht das deutsche Team erst im Laufe des Freitages ins Viereck.