Teilnehmerliste für die Badminton Horse Trials mit Schrade und Vogel

Vom 4. bis 8. Mai finden dieses Jahr die Badminton Horse Trials statt. Wer dort an den Start gehen will, steht jetzt schon fest, unter anderem zwei deutsche Paare.

Den Großteil der Starter machen natürlich die Gastgeber selbst aus. Die Briten sind bestens vertreten durch das Siegerpaar des Vorjahres, Laura Collett und London. Auch die Zweitplatzierten, Rosalind Canter und Lordships Graffalo, sind wieder dabei. Dazu haben beide Reiterinnen ihre Zweitpferde genannt: Dacapo von Laura Collett und Pencos Crown Jewel von Ros Canter.

Dacapo ist wie London ein Holsteiner Wallach, 14 Jahre alt und stammt ab v. Diarado-Canturo. Mit ihm hatte Collett 2022 unter anderem den CCI4*-L in Millstreet, Irland, gewonnen. Auf Fünf-Sterne-Niveau war das Paar, das schon die ersten CCI1*-Prüfungen miteinander bestritten hat, erst einmal am Start: 2021 in Pau, wo sie aber nach zwei Verweigerungen aufgaben.

Pencos Crown Jewel ist eine ebenfalls 14-jährige Britische Sportpferde-Stute v. Jumbo-Rock King. Auch sie wurde von Ros Canter selbst in den Sport gebracht und ging nur während Canters Schwangerschaft kurzzeitig unter Tom Jackson. Mit Roy Canter war Pencos Crown Jewel 2021 Vierte beim CCI5*-L in Bicton (damals der Ersatz für Badminton und Bughley) und letztes Jahr Elfte beim CCI5*-L Burghley.

Weitere Briten

Apropos Tom Jackson, der 30-jährige, der als Junior und Junger Reiter EM-Medaillen für Großbritannien gewonnen hat, war letztes Jahr Zweiter in Burghley auf Capels Hollow Drift, Silbermedaillengewinner der Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde 2018. Burghley war der zweite Fünf-Sterne-Auftritt für die beiden nach Badminton im letzten Frühjahr, wo sie als 16. abschlossen. Nun kehren sie zurück in den Schlosspark des Duke und der Duchess of Beaufort in Gloucestershire.

Dazu sind die Engländer mit ihren Legenden wie Pippa Funnell und William Fox-Pitt vertreten. Oliver Townend, inzwischen Nummer vier der Weltrangliste, nachdem er diese monatelang angeführt hat, hat gleich fünf Pferde genannt.

Von den Spitzenreitern der Weltrangliste sind einige vertreten. Neben Townend und Ros Canter (Rang drei) beispielsweise auch die Nummer eins aus Neuseeland, Tim Price. Er hat zwei Pferde genannt, unter anderem den Burghley-Dritten Vitali.

5*-Abschied von Burghley-Siegerin

Die Bughley-Siegerinnen, Piggy March und Vanir Kamira, werden in Badminton nicht mehr am Start sein. Vor drei Tagen, als die Liste mit den Teilnehmern veröffentlicht wurde, postete March auf Facebook ein Video, in dem sie sagt, sie wolle ihre nun 18-jährige Erfolgsstute nicht mehr auf Fünf-Sterne-Niveau zeigen. „Sie ist mit ihren 18 Jahren immer noch in Topform und genießt ihre Arbeit wie eh und je. (…) Es ist wirklich keine leichte Entscheidung, weil es eigentlich keinen Grund gibt, warum sie nicht ein weiteres Mal in Badminton gehen könnte. Aber ich denke, wir schulden es ihr, aufzuhören, wenn wir noch die Wahl haben und ich wollte definitiv nie der Situation sein, dass mir diese Entscheidung aus der Hand genommen wird!“

Piggy bedankt sich Vanir Kamiras Besitzer Trevor Dickens, dass er ihre Entscheidung zu 100 Prozent mitträgt. Wie es für die Stute weitergeht, wolle man sehen. Gestern war sie in Lincoln noch bei einer Ein-Tages-Vielseitigkeit am Start. March sagt: „So lange sie es genießt, genießen wir sie und lassen sie uns sagen, wie sie weitermachen möchte.“

Die Erfolgsliste von Vanir Kamira ist absolut beeindruckend: 2017 Zweite in Burghley, 2018 Fünfte in Burghley, 2019 Siegerin in Badminton und Zweite in Burghley, 2021 Dritte in Bicton, 2022 Vierte in Badminton und Siegerin in Burghley.

Die beiden deutschen Teilnehmer

Aus Deutschland haben Dirk Schrade und Casino sowie Anna-Katharina Vogel mit Quintana P für Badminton genannt.

Dirk Schrade, Mannschaftsolympiasieger und -weltmeister sowie zweifacher Europameister mit dem Team, hat mit dem 13-jährigen Holsteiner Wallach Casino v. Casillas-Claudio wieder ein Pferd für große Aufgaben unter dem Sattel. Wie unter anderem auch Laura Colletts Spitzenpferd London hat Peter Thomsen den Schimmel vermittelt. Thomsen war mit ihm noch selbst in Vier-Sterne-Prüfungen platziert, ehe Dirk Schrade ihn Mitte 2020 übernahm. Im EM-Jahr 2021 zeigten Schrade und Casino sich in Bestform, platzierten sich bei fast jedem Start und wurden dann als Einzelreiter für Avenches benannt, wo sie einen Vorbeiläufer im Gelände hatten, im Springen aber null blieben. 2022 waren sie in acht Prüfungen am Start. In Baborowko (CCI3*-S) stürzten sie und in Jardy (CCI4*-S) gab Schrade im Gelände auf. Alle anderen Starts beendeten sie unter den Top Ten bzw. fünfmal unter den Top Fünf. Zuletzt waren sie Zweite beim anspruchsvollen CCI4*-L in Blenheim. Badminton wird aber ihr erster Fünf-Sterne-Start.

Diese Premiere haben Anna-Katharina Vogel und Quintana P bereits hinter sich. Und das mit Bravour! Im vergangenen Herbst gingen sie in Pau erstmals bei einem CCI5*-L an den Start und platzierten sich auf Anhieb an elfter Stelle, nachdem sie im Gelände lediglich Zeitfehler sowie vier Strafpunkte im Parcours kassiert hatten. Diese Saison ist nicht nur wegen Badminton eine besondere für die beiden. Sie feiern auch zehnjähriges Jubiläum. 2013 stellte die damals 16-jährige Anna-Katharina Vogel, die zu dem Zeitpunkt sechsjährige Brandenburger DSP-Stute Quintana P erstmals in einer internationalen Vielseitigkeit vor. Zusammen arbeiteten sie sich bis nach ganz oben vor, waren auch 14. mit ihrem Dressurergebnis als Einzelpaar bei der EM in Luhmühlen 2019. Quintana ist übrigens eine Tochter des Quality aus einer Landor S-Mutter, gezogen von der Pfitzmann GbR, daher auch das „P“ im Namen.

Die gesamte Starterliste für Badminton 2023 finden Sie hier.

Der Zeitplan des Turniers wird dieses Jahr übrigens ein etwas anderer sein, weil am selben Wochenende die Krönung von King Charles III. geplant ist. Daher findet die Dressur am Freitag und Samstag, den 5. und 6. Mai statt. Die Starts sind so geplant, dass die Krönung vor Ort live auf den großen Screens übertragen werden kann. Das Gelände findet am Sonntag, den 7. Mai, statt. Das Springen ist für Montag, den 8. Mai geplant, was ein Feiertag ist.