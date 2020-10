TV-Tipp: Die Fünf-Sterne-Vielseitgkeit in Pau im Livestream

Draußen herrscht ungemütliches Herbstwetter – und soziale Kontakte sollen aufgrund der Corona-Pandemie sowieso eingeschränkt werden. Klingt nach einem langweiligen Wochenende? Keinesfalls!

Denn vom 22. bis 25. Oktober findet der CCI5*-L im französischen Pau statt. Und dank Horse & Country TV können Buschfans live vor dem Bildschirm dabei sein! Der internationale TV-Sender überträgt alle Teilprüfungen der Fünf-Sterne-Vielseitigkeit mit englischem Kommentar.

Tatsächlich ist Pau die einzige Vielseitigkeitsprüfung auf diesem Niveau, die 2020 stattfinden wird. Alle anderen Fünf-Sterne-Klassiker, wie Luhmühlen oder Badminton, sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Umso hochkarätiger ist das Teilnehmerfeld in Frankreich! Während für Deutschland zwar nur noch Christoph Wahler und Carjatan S ihr CCI5*-L-Debüt geben werden, sind viele große Namen wie die britische Weltmeisterin Rosalind Canter, Piggy March oder deren Landsmann, der Weltranglisten-Erste Oliver Townend am Start. Die Gastgeber schicken unter anderem Mannschafts-Olympiasieger Karim Laghouag auf die Geländestrecke und auch Christopher Burton, Tim Price und Jonelle Price sind dabei.

Am Donnerstag und Freitag geht es los mit der Dressur, bevor es dann am Samstag ins Gelände geht. Die Entscheidung fällt am Sonntag im abschließenden Springen.

Horse & Country TV sendet seit 2007. Der TV-Channel bietet ein umfangreiches Angebot rund ums Pferd, nicht nur aus dem Spitzensport. Im Gegenteil! In den vergangenen Jahren hat der in London ansässige internationale Sender expandiert und ist nun in vielen europäischen Ländern und auch in den USA präsent. Die deutsche Version, die auch bequem als App auf Smartphones und Tablets überall gesehen werden kann, ist bereits seit mehreren Jahren verfügbar. Wer sich einen Überblick über das Programm machen möchte, kann das hier tun: HORSE & COUNTRY TV. Highlights aus Badminton, Einblicke in die Arbeitsweise von Monty Roberts, Besuche bei Carl Hester, Dokumentationen, CSI5*-Springen – das Angebot ist umfassend.

Horse & Country TV kann weltweit empfangen werden, kostet 6,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.