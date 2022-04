U25 Förderpreis Vielseitigkeit: Calvin Böckmann liegt vorn nach zwei von sechs Stationen

Zwei von sechs Stationen des U25 Förderpreises Vielseitigkeit wurden bereits geritten, in Luhmühlen und Radolfzell wurden dafür die Ergebnisse der CCI3*-S Prüfungen gewertet. Calvin Böckmann führt vor Paula Reinstorf und Jérôme Robiné.

Zu verdanken hat Calvin Böckmann das der Platzierung an zweiter Stelle in Luhmühlen mit Altair de la Cense und Platz vier mit seinem Neuzugang The Phantom Of The Opera in Radolfzell. Den nun elfjährigen Holsteiner Wallach v. Quo Vados hatte Böckmann mit seinem Sponsor erwerben können.„Da haben wir richtig Glück gehabt, waren einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, dass ich ihn bekommen“, schwärmt der Reiter. Seit Februar befindet sich der Holsteiner aus einer Peking Opera xx-Mutter nun im Stall von Calvin Böckmann, der nun seine letzte Turniersaison als Junger Reiter bestreitet.

Der Wallach aus der Zucht von Peter Fick war von Stefanie Böhe in den internationalen Vielseitigkeitssport gebracht worden und nahm siebenjährig an den Weltmeisterschaften der Jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d‘Angers (FRA) teil. Für die Saison 2021 nahm dann Olympiasiegerin Sandra Auffarth im Sattel von Phantom Of The Opera Platz und ritt den Wallach zu zwei zweiten Plätzen in kurzen Vier-Sterne-Prüfungen in Renswoude (NED) und Strzegom (POL). In drei Prüfungen schied das Paar hingegen im Gelände aus.

Die Partnerschaft mit Calvin Böckmann ist aber bereits sehr erfolgreich angelaufen. Die erste internationale Prüfung auf Zwei-Sterne-Niveau beendete das Paar auf Rang sechs und dann gab es eben den vierten Platz im CCI3*-S in Radolfzell. „Er ist echt mega, eine richtige Maschine im Gelände“, sagt der 20-Jährige über seinen Neuzugang.

Gemeinsam mit Altair de la Cense, mit der er sich in Luhmühlen übrigens nur der im U25 Förderpreis an zweiter Stelle rangierenden Paula Reinstorf geschlagen geben musste, hat Böckmann nun zwei Top-Pferde für die Saison im Stall. Für die U21-Europameisterschaften will Böckmann auf The Phantom Of The Opera setzen, so hat er verraten.

Vorjahressieger Robiné auf Rang drei

Mit 45 Punkten nach den zwei Stationen liegt Calvin Böckmann nun in Führung im U25 Förderpreis Vielseitigkeit vor der 20-jährigen Paula Reinstorf (35 Punkte) und Vorjahressieger Jérôme Robiné (20 Punkte). Letzterer hatte in Radolfzell beim CCI3*-S den sechsten Platz belegt und befindet sich ebenso wie Calvin Böckmann in der Warendorfer Perspektivgruppe Vielseitigkeit.

Für die kommenden vier Stationen des U25 Förderpreises Vielseitigkeit werden für die Teilnehmer Vielseitigkeiten auf Vier-Sterne-Niveau zu reiten sein. Das sind die Wertungsprüfungen:

Marbach vom 5. bis 8. Mai 2022 (CCI4*-S)

Wiesbaden vom 3. bis 6. Juni 2022 (CCI4*-S)

Luhmühlen vom 16. bis 19. Juni 2022 (CCI*4-S/DM)

Arville/BEL vom 18. bis 21. August 2022 (CCIO4*-S)

Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Chance, ihr Bestergebnis aus jeweils einem CCI4*-S und einem CCI4*-L der Bewertungskommission zu melden und in das Gesamtergebnismit dem jeweils persönlichen Strafpunkt-Bestergebnis einfließen zu lassen. Dafür kommen Ergebnisse aus den folgenden Zeiträumen in Frage:

Joker 1 – CCI4*-S vom 1. September 2021 bis 15. August 2022

Joker 2 – CCI4*-L vom 1. September 2021 bis 15. August 2022

Den aktuellen Zwischenstand des U25 Förderpreises Vielseitigkeit finden Sie hier.