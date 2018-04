Vielseitigkeit auf Gut Weiherhof in Radolfzell mit einem Lehrpfad über den Sport

Am Wochenende lädt die Familie Vogg einmal mehr zum Vielseitigkeitswochenende auf die traumhaft schöne Anlage Gut Weiherhof ein. In diesem Jahr hat man sich ein besonderes Plus ausgedacht, von dem vor allem auch diejenigen Besucher profitieren, die sich mit der Krone der Reiterei noch nicht so gut auskennen.

Michael Jung, Marina Köhncke, Josefa Sommer – die Vielseitigkeit in Radolfzell ist auch dieses Jahr wieder prominent besetzt. Zumal die Söhne des Hauses, Ben und Felix Vogg, als Saisonziel die Weltreiterspiele in Tryon auf dem Programm stehen haben.

Michael Jung bringt in Radolfzell seine Nachwuchspferde an den Start, Wild Wave, Corazon und fischergreenline. Marina Köhncke reitet ihr aktuelles Spitzenpferd Let’s Dance und Josefa Sommer bringt in Radolfzell EM-Partner Hamilton in Schwung.

Für Baden-Württembergs Nachwuchsreiter ist das Turnier zugleich die Landesmeisterschaft – und damit ein potenzieller Schritt in Richtung weitere Karriere.

Der Pfad der Vielseitigkeit

Aber an diesem Wochenende können die Zuschauer nicht nur Olympiasieger bei der „Arbeit“ erleben, sie können gleichzeitig auch jede Menge Wissenswertes über den Sport erfahren. Dafür hat die Familie Vogg den „Pfad der Vielseitigkeit“ angelegt.

Am Samstag, dem Geländetag, führt eine Wanderung über die gesamte Strecke. Immer wieder gibt es zwischendurch Aussichtsplätze mit bestem Blick auf die Hindernisse, von denen aus die Wanderer das Geschehen beobachten können. Tafeln liefern die Erklärungen, was Vielseitigkeit eigentlich ist, was die einzelnen Hindernisse für Aufgaben für Reiter und Pferd beinhalten usw. Was ist die Faszination des Vielseitigkeitssports? Nach diesem Samstag werden das auch Nichtreiter wissen.

Die Teilnehmer- und laufenden Ergebnislisten finden Sie unter www.rechenstelle.de.

Erste Eindrücke der Geländestrecke liefert eine toll und übersichtlich aufgebaute eigene Seite mit Fotos und Videos.

Alle Infos zum Gut Weiherhof finden Sie unter www.gut-weiherhof.com.

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren