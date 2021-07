Vielseitigkeit: Longlist für die Pony-Europameisterschaften steht

Vom 11. bis 15. August finden die Pony-Europameisterschaften im polnischen Strzegom statt. Nun hat das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) bekannt gegeben, welche Paare es auf die Longlist für die Vielseitigkeit geschafft haben.

Die endgültige Entscheidung darüber, wer im Busch an den Pony-Europameisterschaften in Strzegom teilnehmen darf, soll nach einem letzten Sichtungsturnier in Nussloch fallen. Auch die Longlist der Pony-Springreiter steht bereits, das Pony-Dressurteam ist sogar schon final gesetzt.

Diese zehn Paare haben es in der Vielseitigkeit auf die Longlist geschafft:

Maya Marie Fernandez mit Maruto

Antonia Fulst mit Fernet

Helena Himstedt mit Mr. Harvey

Neele Hinrichsen mit Golden Gadget

Merle Hoffmann mit Penny Lane

Ella Krueger mit Golden Grove Simon

Amelie Nottmeier mit Katleen

Linn Marie Schlütter mit Rathcline Dream

Pita Schmid mit Sietlands Catrina

Emilia Vogel mit Tina