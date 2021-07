Vielseitigkeits-Dressur Teil I: Krajewski vorläufig auf Platz drei

Mit umgerechnet 25,2 Minuspunkte, das ist nach dem ersten Drittel des 63 Reiter starken Feldes Platz drei, erfüllte die erste deutsche Reiterin in der olympischen Vielseitigkeits-Dressur, Julia Krajewski, die Erwartungen – auch ihre eigenen.

Die elfjährige Selle Français-Stute Amande de B‘ Neville, genannt Mandy, legte eine saubere Runde hin, mit einer schwungvoll nach vorne gerittenen Trabtour und sicheren Galoppwechseln. Eine kleinen Störung im Schritt, der ohnehin an Raumgriff zu wünschen übrig lässt, kosteten Punkte. Der englische Richter Nick Burton gestand ihr sogar nur Zwischenrang sechs zu. „Mein Pferd ist kein Dressurpferd, Springen fällt ihm leichter“, sagte Krajewski nach ihrem Ritt. Und darauf wird es in den nächsten Tagen, im Cross von Sea Forest und im Abschlussparcours, wohl ankommen. Den freien Tag morgen wird Krajewski noch einmal in Sea Forest im Cross zubringen. „Für die Feinarbeit“, sagte sie. Das sie als erste deutsche Reiterin in den Kurs muss, stört sie nicht. „Einer muss ja anfangen“, sagt Julia Krajewski. „Und da wir ja erst das 14. Team sind, kann man genug Reiter vorher ansehen.“

Brite derzeit in Führung bei Vielseitigkeits-Dressur

Die Zwischenführung übernahm der Brite Oliver Townend mit dem 14-jährigen Schimmel Ballaghmor Class, dem eine gute Galopptour mit flüssigen Wechseln gelang, der aber durchweg sehr stramm „am Band“ war. Das Ergebnis schien reichlich hoch (23,60).

Vorläufig auf Platz zwei (23,9) liegt der in England lebende hochgewachsene Chinese Alex Hua Tian, der den mit guten Grundgangarten ausgestatteten 14-jährigen Don Geniro v. Don Kennedy, einem Oldenburger Donnerhall-Sohn aus einer Trakehnermutter v. Kennedy schwungvoll vorstellte. Aber auch Don Geniro wurde gelegentlich eng im Hals.

Um die Pferde durch die erwartete Hitze weniger zu belasten, wurde die olympische Dressuraufgabe um ein Drittel gekürzt auf 3:50 Minuten. Keine Verbesserung. Grußlos wird hereingaloppiert, dann bei X zum Trab durchpariert und nach der ersten Trabtour auf der kurzen Seite bei C im Außengalopp angaloppiert. Enthalten sind vier fliegende Galoppwechsel, Galopp- und Trabtraversalen, mit denen das Gros der Pferd gut zurecht kommt. Aber von harmonischem Aufbau der Aufgabe kann keine Rede sein. Am Ende wird anstandshalber doch nochmal angehalten und Tschüss gesagt.

Als zweiter deutscher Reiterin ist Freitagabend Sandra Auffarth mit Viamant de Matz um 19.26 dran, Michael Jung auf Chipmunk Samstag morgen um 10.44 Uhr.