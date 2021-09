Vielseitigkeits-EM in Avenches: Alle Infos im Überblick

Nach den Europameisterschaften in Dressur und Springen geht es nun auch um den Titel des Europameisters in der Vielseitigkeit. 73 Athleten werden in Avenches (SUI) auf dem Gelände des Insitut Equestre National d´Avenches (IENA) antreten.

Nach fast 40 Jahren hat die Schweiz vom 23. bis 26. September wieder das Vergnügen, die Elite der europäischen Vielseitigkeitsreiter in ihrem Land begrüßen zu dürfen. Im Jahr 1983 fand die Vielseitigkeits-EM nämlich zuletzt in der Schweiz, in Frauenfeld, statt. Die damaligen Sieger: die Britin Rachel Bayless mit Mystic Minstrel, gefolgt von Lucinda Green mit Regal Realm, ebenfalls Großbritannien, und dem Schweden Christian Persson mit Joel. Bei der 35. Ausgabe der EM treten 73 Reiter-Pferd-Paare aus 17 Nationen an. Das Gelände des Vier-Sterne-Kurses designt in diesem Jahr Michael Etherington-Smith. Er war bereits der Kursdesigner bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 und Hongkong 2008. Auch entwarf er den Kurs der Weltreiterspiele in Lexington 2010.

Das deutsche Team

Ingrid Klimke / Hale Bob: Ingrid Klimke hat die Möglichkeit, dieses Jahr den Hattrick von drei aufeinanderfolgenden Titeln der Einzeleuropameisterin in Folge zu schaffen nach Einzelgold bei den EM in Strzegom (2017) und Luhmühlen (2019). Weitere Erfolge auf Championaten des Paares: Mannschaftsgold bei Europameisterschaft in Blaircastle (2015), Mannschaftssilber bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, Einzelbronze bei den Weltmeisterschaften in Tryon 2018, Mannschaftsgold bei der EM Luhmühlen 2019

Andreas Diboswksi / Corrida: Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften in Luhmühlen 2019, Platzierungen in CCI4*-S-Vielseitigkeiten

Michael Jung / Wild Wave: Mit seinen diversen Mannschafts- und Einzelmedaillen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist Michael Jung ein erfahrener und überaus erfolgreicher Championatsteilnehmer. Wild Wave hingegen wird zum ersten Mal sein vierbeiniger Partner dafür sein. Der nun neunjährige Holsteiner Wallach v. Water Dance xx kann aber bereits Platzierungen in CCI4*-L- und CCI5*-L-Vielseitigkeiten vorweisen.

Dirk Schrade / Casino: Dirk Schrade gewann bereits Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen in London 2012 (mit King Artus) und Mannschaftsgold bei den Weltmeisterschaften in Caen 2014 (mit Hop and Skip). Der elfjährige Holsteiner Casino v. Casillas, der zuvor unter Peter Thomsen im Einsatz war, sammelte unter Schrade aber bereits Erfahrung auf Vier-Sterne-Niveau und absolvierte vor allem die Geländestrecken häufig ohne Hindernisfehler.

Anna Siemer / Butt‘s Avondale: Platz 13 in der Einzelwertung für das Paar bei der Europameisterschaft 2019 in Luhmühlen, fehlerfreies Gelände beim CCI5*-L in Kentucky (USA) 2021

Christoph Wahler / Carjatan: Platz 20 in der Einzelwertung für das Paar bei ihrem ersten Senioren-Championat, der Europameisterschaft 2019 in Luhmühlen, Zweiter beim CCI5*-L in Luhmühlen 2021

Die weiteren teilnehmenden Nationen

Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien, Schweiz

Dänemark, Finnland, Litauen und Polen konnten kein Team stellen, sind aber durch Einzelstarter vertreten. Die vollständigen Teilnehmerlisten finden Sie hier.

Zeiteinteilung

ClipMyHorse.TV wird an allen Tagen die Europameisterschaften live übertragen. Allerdings ist der Streamingdienst kostenpflichtig.

Donnerstag, 23. September

10.00 Uhr: Dressur

12.40 Uhr: Pause

14.00 Uhr: Dressur

Freitag, 24. September

10.00 Uhr: Dressur

12.40 Uhr: Pause

14.00 Uhr: Dressur

Samstag, 25. September

11.00 Uhr: Gelände

Sonntag, 26. September

9.00 Uhr: Verfassung

11.00 Uhr: Springen

12.40 Uhr: Pause

14.00 Uhr: Springen

Im Anschluss: Siegerehrung

Rückblick: Europameisterschaft 2019

Die letzte EM fand in Luhmühlen statt. Damals konnte sich Deutschland den Titel der Mannschaftseuropameister sichern, gefolgt von Großbritannien und Schweden. Einzelgold hingegen holten sich Ingrid Klimke und Hale Bob. Silbermedaillengewinner war Michael Jung mit Chipmunk, Bronze ging an den Iren Cathal Daniels auf Rioghan Rua.

2023 geht es für die Vielseitigkeitsreiter für die Europameisterschaft nach Haras du Pin in Frankreich.