Vielseitigkeits-Europameisterschaften 2021 an Avenches vergeben

Heute Nachmittag wurde bei der FEI über die Vergabe der Vielseitigkeitseuropameisterschaften 2021 entschieden.

Der niederländische Pferdesportverband KNHS hat es bereits verkündet, die offizielle Bestätigung des Weltreiterverbandes FEI soll heute Abend kommen: Die Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter 2021 finden vom 22. bis 26. September in Avenches in der Schweiz statt.

Damit ist Avenches erstmals Gastgeber eines Seniorenchampionats. Unter anderem Michael Jung hatte sich sehr stark gemacht für das Team um Jean-Pierre Kratzer. Er schrieb damals auf seinen Social Media-Seiten: „Es gibt ein motiviertes und erfahrenes Team in der Schweiz in Avenches, (…), das 2020 gezeigt hat, dass sie alles haben, was es braucht um ein Championat auszurichten: eine sehr gute Anlage, Erfahrung, die finanziellen Mittel und weitere essenzielle Kriterien, die es braucht, um ein Event wie dieses auszurichten.“ Sein Wunsch fand offensichtlich Gehör.

Das Nachsehen hatte damit der holländische Traditionsstandort Boekelo, der dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Dafür wurde das Finale des FEI-Nationenpreises für Nachwuchsspringreiter an Peelbergen vergeben.

www.knhs.nl