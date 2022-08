Vielseitigkeits-WM: Deutsches Team benannt, Alina Dibowski Einzelreiterin

Das deutsche Team für die Vielseitigkeits-WM Ende September im italienischen Pratoni steht fest: Zwei Einzelolympiasiegerin, eine Ex-Weltmeisterin und ein auf 5*-Niveau erfolgreicher „Ü30-Kandidat sollen die deutschen Farben vertreten. Dazu eine junge EInzelreiterin.

Bei der Vielseitigkeits-WM in Pratoni del Vivaro bei Rom werden am 14. bis 18. September folgende Routiniers für Deutschland an den Start gehen. Nach Abschluss des Nationenpreisturniers in Haras du Pin in Frankreich, das mit einem deutschen Sieg in Einzel- und Mannschaftswertung endete, benannte der Ausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) folgende Kombinationen (in alphabetischer Reihenfolge):

Für die Mannschaft aufgestellt wurden:

Sandra Auffarth mit Viamant du Matz, der in Aachen gewann und schon 2018 in Tryon bei den Weltreiterspielen erstmals im Einsatz war

Michael Jung mit fischerChipmunk FRH. Chip und der Olympiasieger von 2012 und 2016 haben in diesem Jahr nicht nur die letzte Sichtung im Haras du Pin gewonnen, sie siegten auch im CCI5-L* in Kentucky mit Weltrekord. In Aachen galten sie zunächst als Sieger, wurden dann aber nach Videoauswertungen aus der Siegerliste gestrichen.

Julia Krajewski ist als Olympiasiegerin von Tokio 2021 mit Amande de B’Neville eine feste Größe und startete siegreich in Wiesbaden in die Saison.

Christoph Wahler war mit Carjatan S der einzige deutsche Starter in Badminton 2022, wo er das Gelände auf dem Anwesen des Dukes of Beaufort ohne Hindernisfehler. Bei der Europameisterschaft in Avenches 2021 war das Paar Siebte.

Reservisten sind (in dieser Reihenfolge): Nicolai Aldinger mit Timmo, Dirk Schrade mit Casino, Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch und Ingrid Klimke mit Equistros Siena just do it.

Insgesamt sind fünf Paare pro Nation startberechtigt, vier davon werden vor Ort für die Teamwertung benannt.

Als Einzelreiterin wird Alina Dibowski mit Barbados nach Italien reisen. Die 22-Jährige wird ihr Championatsdebüt im Seniorenlager geben. Sollte sie ausfallen, wird Sophie Leube mit Jadore Moi als Einzelreiterin nachrücken.

Zeitplan der Vielseitigkeits-WM 2022

Do, 15. September 9:30 Uhr Dressur Teil 1 Fr, 16. September 9:30 Uhr Dressur Teil 2 Sa, 17. September 10:30 Uhr Gelände So, 18. September 11:30 Uhr

14:30 Uhr Springen (bis Platz 26)

Springen (Top 25)

Weitere Infos zur Vielseitigkeits-WM finden sich auf der Webseite des Veranstalters.