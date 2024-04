Vier deutsche Starter beim CCI5*-L in Kentucky

Vom 25. bis 28. April eröffnet Kentucky in den USA die Fünf-Sterne-Saison der Vielseitigkeitsreiter. Gleich vier Paare aus Deutschland planen einen Start – gegen starke Konkurrenz.

Gleich die Nummer eins auf der Starterliste ist Nicolai Aldinger mit dem Holsteiner Timmo v. Timolino (Z.: Ole Lehmann), der seit letztem Jahr seinen Eltern zusammen mit dem Ehepaar Spethmann gehört. Eigentlich sollte Luhmühlen 2024 das erste Fünf-Sterne-Event der beiden werden. Doch nachdem der heute 14-jährige Wallach bei der ersten Verfassungsprüfung in die Holding Box zitiert wurde, verzichtete Aldinger auf die erneute Vorstellung. Dafür gingen sie in Aachen an den Start und wurden für die EM in Haras du Pin nominiert, wo sie im Gelände allerdings nach Sturz ausschieden. Das letzte Turnier der vergangenen Saison war der CCI4*-L in Boekelo, den sie als 19. beendeten. Diese Saison haben sie mit einem vierten Platz beim CCI3* in Luhmühlen begonnen und sehen nun ihrem ersten gemeinsamen Fünf-Sterne-Start entgegen. Aldinger hat in Pau 2019 den CCI5*-L beendet, damals noch mit Newell.

Eine Premiere für Pferd und Reiter ist der CCI5*-L Kentucky Für Calvin Böckmann und The Phantom of the Opera. Der 13-jährige Holsteiner Wallach v. Quo Vados (Z.: Peter Fick) steht seit 2022 im Besitz der Familie Böckmann. In den Sport gebracht wurde er von Stephanie Böhe und Sandra Auffarth. Mit den ersten Vier-Sterne-Platzierungen auf dem Konto ging er zu Supertalent Calvin Böckmann, der nahtlos an die Erfolge der vorherigen Reiterinnen anknüpfte. Die starke Bilanz: 15 internationale Starts, alle beendet, nur einmal 20 Starfpunkte im Cross. Ihre formelle Olympiaqualifikation haben die beiden mit mehreren Vier-Sterne-Lang- und -Kurz-Platzierungen locker in der Tasche.

Nummer drei im deutschen Aufgebot auf der Liste sind die Mannschaftssilbermedaillengewinner der EM 2023, Malin Hansen-Hotopp und Carlitos Quidditch. Haras du Pin war das erste Championat, Kentucky wird die erste Fünf-Sterne-Prüfung für die dreifache Mutter Hansen-Hotopp und den zwölfjährigen Holsteiner v. Quiwi Dream. Malin Hansen-Hotopp hatte 2021 am CCI5*-L in Luhmühlen teilgenommen, damals mit ihrem zweiten Toppferd Monsieur Schnabel. Doch nach zwei Verweigerungen im Cross hatte sie beschlossen, die Prüfung an dem Tag nicht zu beenden. Mit dem 2022er Blenheim-Sieger Quidditch wird Kentucky die Premiere. Wer Malin Hansen-Hotopp näher kennenlernen möchte, dem sei der Podcast mit ihr ans Herz gelegt.

Last but not least werden Christoph Wahler und sein ebenfalls in Holstein eingetragener Diarado-Sohn D’Accord in Kentucky dabei sein. Innerhalb dieses Kentucky-Quartetts ist Wahler der erfahrenste Fünf-Sterne-Reiter – allerdings immer mit seinem Mannschaftsweltmeister Carjatan S. Mit D’Accord ist es auch für ihn ein erstes Mal. Mit Carjatan war er 2021 Zweiter in Luhmühlen und konnte letztes Jahr seinen ersten Auftritt in Badminton mit einer (Hindernis-)fehlerfreien Geländerunde auf Rang 22 beenden. Den zwölfjährigen D’Accord aus einer Aarking xx-Mutter (Z.: Christa von Paepcke) hat Wahler seit 2022 unter dem Sattel und gewann mit ihm unter anderem Silber bei den Deutschen Meisterschaften 2023. Ihr Olympiaqualifikationsergebnis holten die beiden sich im Herbst in Boekelo, wo sie Zwölfte im CCI4*-L wurden. Dieses Jahr ging bereits gut los mit einem Sieg beim CCI3* in Luhmühlen und einem zweiten Platz im CCI4*-S von Strzegom.

Die Konkurrenz

Derzeit stehen 42 Paare auf der Teilnehmerliste des CCI5*-L von Kentucky. Den weitaus größten Teil des Kontingents stellen die Gastgeber mit 24 Paaren. Nicht dabei sind allerdings die Titelverteidiger, Tamie Smith und Mai Baum. Der inzwischen 18-jährige DSP-Wallach v. Loredano (Z.: Gunter Gerling) war allerdings schon erfolgreich dieses Jahr: Sieg im CCI4*-S von Temecula, Kalifornien. Dafür peilt die im vergangenen Jahr drittplatzierte Elisabeth Halliday Kentucky mit einem neuen 5*-Partner an ihrer Seite an: dem erst zehnjährigen Iren Cooley Nutcracker v. Tolan R., der von Astier Nicolas (FRA) in den Sport gebracht worden war.

Die Briten sind nach derzeitigem Stand ebenfalls mit einem Quartett vertreten. Zu diesem zählen die beiden Einzelweltmeister von 2022, Yasmin Ingham und Banzai du Loir sowie die Zweitplatzierten des Vorjahres, Tom McEwen mit JL Dublin. Oliver Townend lässt sich kaum ein Fünf-Sterne-Turnier entgehen und hat Cooley Rosalent genannt. Kirsty Chabert und Classic VI waren ebenfalls bereits im Vorjahr dabei, hatten im Gelände aber einen Vorbeiläufer.

Die vollständige Teilnehmerliste finden Sie hier.

Sowohl Tamie Smith und Mai Baum als auch andere bewährte US-Kombinationen wie etwa die Aachen-Sieger Will Coleman und Off the Record haben stattdessen die Vier-Sterne-Prüfung genannt. Deren vollständige Teilnehmerliste kann man hier einsehen.