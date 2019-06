Wegen Unwetter: Neuer Zeitplan für Geländetag Luhmühlen

Weil eine Regenfront, die mehr als nur ein paar Tropfen bringen wird, über Norddeutschland zieht, haben sich die Organisatoren des CCI4*-S/5*-L in Luhmühlen entschlossen, den Zeitplan zu verdichten.

Wenn es an dem Wetter etwas Positives zu vermelden gibt, dann dass Morgenmuffel länger schlafen können. Wegen des über Luhmühlen zu erwartenden Unwetters wurden die Geländeritte der beiden Prüfungen um zwei Stunden nach hinten gelegt.

Statt geplant 10.15 Uhr wird in der CCI4*-S Prüfung, in deren Rahmen die Deutsche Meisterschaft entschieden wird, das erste Pferd um 12.15 Uhr auf den Cross starten. Wenn das letzte Pferd auf der Strecke ist, wird schon parallel die 5*-Prüfung beginnen. So zumindest kann man es der aktuellen Startliste entnehmen.

Startliste. Und hier die derzeit aktuellen Startzeiten der deutschen Teilnehmer: Hier finden Sie die. Und hier die derzeit aktuellen Startzeiten der deutschen Teilnehmer:



12.19 Elmar LEsch/Rough Diamond

12.23 Nicolai Aldinger/Tactic

12.25

12.29

12.31 Veronique Zimmer/Irish Choice

12.33 Arne Bergendahl/Checkovich

12.35 Claas Hermann Romeike/Cato

12.41 Malin Hansen-Hotopp/Monsieur Schnabel

12.45 Nils Trebbe/Montina

12.49 Johannes Hayessen/By my side

12.53 Felix Etzel/Bandit

12.57 Jule Wewer/Ruling Spirit

12.59 Falk-Filip-Finn Westerich/Gina

13.03 Michael Jung/Highlighter

13.05 Nadine Marzahl/Valentine 12.15 Michael Jung /Creevagh Cooley12.19 Elmar LEsch/Rough Diamond12.23 Nicolai Aldinger/Tactic12.25 Peter Thomsen /Loucius12.29 Dirk Schrade Unteam de la Cense12.31 Veronique Zimmer/Irish Choice12.33 Arne Bergendahl/Checkovich12.35 Claas Hermann Romeike/Cato12.41 Malin Hansen-Hotopp/Monsieur Schnabel12.45 Nils Trebbe/Montina12.49 Johannes Hayessen/By my side12.53 Felix Etzel/Bandit12.57 Jule Wewer/Ruling Spirit12.59 Falk-Filip-Finn Westerich/Gina13.03 Michael Jung/Highlighter13.05 Nadine Marzahl/Valentine

Ab 13.50 Uhr soll das erste Pferd sich im CCI5*-L dann beweisen. Um 17.16 Uhr wird dann – hoffentlich – mit der Britin Sarah Bullimore und Conpierre die letzte Pferd/Reiter-Kombination aus der Startbox in Luhmühlen galoppieren.