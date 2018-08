Weltreiterspiele: Weitere Ausfälle in Vielseitigkeit und Dressur, Brasiliens Springteam

Nur noch wenige Tage, dann brechen die Flugzeuge mit den ersten Pferden in Richtung Amerika zu den Weltreiterspielen auf. Nachdem es ja schon mehrere, auch prominente Absagen gab, folgt nun unter anderem ein Medaillenfavorit aus Australien.

Die Badminton-Sieger von 2014, Sam Griffiths und Paulank Brockagh werden nicht für Australien im Busch an den Start gehen. Die inzwischen 15-jährige irische Stute hat sich eine leichte Verletzung zugezogen, die nicht rechtzeitig ausgeheilt sein wird.

Für die Australier ist das ein herber Schlag. Das Paar hatte wesentlich zu der Mannschaftsbronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio beigetragen und hatte mit gerade mal 0,1 Punkten Abstand zum Bronzeplatz Rang vier in der Einzelwertung belegt.

An ihrer Stelle starten nun Emma McNab und Fernhill Tabasco. Die Teams müssen definitiv am 3. September benannt werden. (www.eventingnation.com)

Portugal ohne Pinto

In der Dressur hat der Portugiese Daniel Pinto seinen Start mit dem Münchhausen-Sohn Santurion de Massa abgesagt. Der zwölfjährige Hengst, ein portugiesisches Sportpferd, war bereits in Aachen abgeklingelt worden, weil er nicht klar ging. Er blieb danach in Deutschland und wurde hier veterinärmedizinisch betreut. Es sei zwar eine schnelle Besserung erkennbar gewesen, aber er sei nicht so fit, dass man einen Start in Tryon hätte in Erwägung ziehen können, so das sinngemäße Statement auf Eurodressage.

Japan wird bei den Weltreiterspielen mit einem Team vertreten sein, das von Christoph Koschel gecoacht wird:

Mansanao Takahashi auf Rubicon, jenem Rubin-Royal-Sohn, der einst unter der Polin Beata Stremler erfolgreich war,

Kazuki Sado auf Barolo, der zwölfjährige Breitling-Sohn, der seine ersten Schritte im großen Viereck mit Carl Hester und Charlotte Dujardin gemacht hat,

Shingo Hayashi auf Clearwater, der inzwischen 20-jährige Däne, der zunächst unter Sanne Hennigsen, dann unter Anne van Olst und kurz auch als Lehrpferd für Charlotte Fry im Einsatz gewesen war,

Kiichi Harada mit Egistar, der seine gesamte Laufbahn lang unter Harada ging.

Brasiliens Springteam für Tryon

Nun wurden auch die vier Springreiter ausgewählt, die die brasilianischen Farben bei den Weltreiterspielen 2018 vertreten sollen. Es handelt sich um folgendes Quartett:

Felipe Amaral auf Premiere Carthoes

Francisco de Azevedo mit Comic

Pedro Junqueira Muylaert und Prince Royal Z MFS

Yuri Mansur auf Ibelle Ask.

Der Reservereiter ist aktuell noch nicht benannt.