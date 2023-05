Wiesbaden: Michael Jung gewinnt CCI4*-S vor Julia Krajewski und Calvin Böckmann

Mal wieder ein Fingerzeig von Michael Jung und seinem Top-Pferd Chipmunk in Richtung des anstehenden Championats in diesem Jahr. Mit ihrem Dressurergebnis sicherte sich Jung zum sechsten Mal die Vielseitigkeit beim Pfingstturnier in Wiesbaden. Olympiasiegerin Julia Krajewski wurde mit Berittpferd Nickel Zweite, gefolgt von Calvin Böckmann mit Altair de la Cense auf Rang drei.

Bei Traumwetter erlebten zahlreiche Zuschauer auf der Strecke und rund um den Springplatz beim Pfingstturnier in Wiesbaden das abschließende Gelände des CCI4*-S mit großartigem Sport – allen voran von zwei Olympiasiegern im Sattel, aber auch die Riege der U25-Reiter lieferte tolle Ergebnisse im Schlosspark Bieberich ab.

Michael Jung ließ mit seinem 15-jährigen Contendro-Sohn Chipmunk im Gelände letztlich nichts anbrennen. Das Paar war als Overnight-Leader in die Prüfung gestartet und konnte sich noch reichlich Zeitüberschreitung leisten. Das mussten sie aber gar nicht, sie kamen nur geringfügig über die erlaubte Zeit und addierten zu ihrem Ergebnis somit nur 2,4 weitere Punkte hinzu. Das Gesamtergebnis von 23,7 Punkten reichte für einen klaren Sieg.

Julia Krajewski und der auf diesem Niveau bereits vor wenigen Wochen in Stzregom hochplatzierte Numero Uno-Sohn Nickel präsentierten sich ebenfalls solide im Gelände von Wiesbaden. Auch diese beiden blieben nicht in der erlaubten Zeit, der zweite Platz wurde es dennoch und das sowie das Ergebnis von 29,4 Punkten ist der bisher größte Erfolg in der Karriere des neunjährigen Holsteiner Hengstes, der im Besitz einer Stallkollegin von Julia Krajewski steht.

Doppelspitze im U25-Förderpreis Vielseitigkeit

Mit seinem dritten Platz in diesem CCI4*-S hat der Nachwuchsreiter Calvin Böckmann in der Wertung für den U25-Förderpreis Vielseitigkeit richtig Boden gut gemacht. Er addiert damit 50 Punkte auf sein Konto dieser Förderpreis-Wertung hinzu und geht damit nach vier Etappen in Führung mit insgesamt 70 Zählern. Sein langjähriges Erfolgspferd Altair de la Cense war erste Wahl für den 22-Jährigen in Wiesbaden. Und die nun 13-jährige Stute enttäuschte ihn nicht. Durch Aufgabe von Nadine Marzahl und Zeitstrafpunkten für andere Paare, konnten sich die Selle Français-Stute und Calvin Böckmann von Rang sieben auf Rang drei vorarbeiten. Warum? Weil sie nur 0,4 Punkte für eine geringe Zeitüberschreitung sammelten und sich sonst auf der Geländestrecke nichts zu Schulden kommen ließen. 33,7 Punkte lautete das Gesamtergebnis für die beiden.

Böckmann führt nun nicht allein das Ranking im U25-Förderpreis an. Anna Lena-Schaaf belegte mit ihren Stuten Lagona und Fairytale in Wiesbaden die Plätze fünf und sechs und hat damit nun ebenfalls 70 Punkte auf dem Konto. Zwischen Schaaf und Böckmann wusste sich noch Malin Hansen-Hotopp mit ihrem zuverlässigen Schimmel Carlitos Quidditch K zu schieben. Sie kamen unter dem Strich auf 37,7 Punkte.

Alle Ergebnisse vom CCI4*-S in Wiesbaden 2023 finden Sie hier.

Auch interessant