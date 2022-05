William Fox-Pitt wird Teamtrainer der brasilianischen Vielseitigkeitsreiter

Die britische Vielseitigkeitsikone William Fox-Pitt hat eine neue Aufgabe. Man könnte sagen, er wird Entwicklungshelfer für den brasilianischen Busch.

Die Trainerrolle ist nicht neu für William Fox-Pitt. Er arbeitet bereits mit dem japanischen Olympiareiter Kazuma Tomoto zusammen, der auch bei ihm in seinem Stall in Dorset stationiert ist. Noch reitet Fox-Pitt ja auch selbst auf Spitzenniveau. Aber gegenüber Horse & Hound gab er auch zu, dass er sich künftig vermehrt dem Unterrichten widmen wolle und weniger der eigenen Reiterei. Er sagt: „Ich genieße meine Ausbildungsaufgaben. Es ist ein natürlicher Prozess und ich freue mich auf diesen nächsten Abschnitt.“

Mit Little Fire und Oratorio habe er zwei Pferde, mit denen er noch einiges vorhabe. Mit beiden hat er vor wenigen Wochen Badminton unter den Top 15 beendet. Aber er erwarte nicht, dass er dieses Jahr zum britischen Championatsteam für die Weltmeisterschaften in Pratoni gehören werde. Von daher gebe es da auch keinen Interessenskonflikt, wenn er die Brasilianer trainiert.

Dafür muss er nicht ständig zwischen England und Brasilien hin und her fliegen. Der Großteil der brasilianischen Vielseitigkeitsreiter lebt und trainiert in England. Trotzdem erwarte er, auch Trainingseinheiten in Brasilien zu geben.