Zweites totes Pferd bei WM: Schwedischer Eventer Box Qutie eingeschläfert

Die Organisatoren der WM in Tryon beklagen den Tod eines weiteren Pferdes. Das Vielseitigkeitspferd Box Qutie ist am Mittwoch eingeschläfert worden. Das schwedische Pferd war am Samstag nach dem Geländeritt im Ziel lahm angekommen und in eine Klinik gebracht worden.

Die offizielle Pressemeldung wurde um 17.55 Uhr Ortszeit in Tryon versendet. Der Weltreiterverband (FEI) teilte mit, dass ein zweites Pferd in Anschluss an einen Wettkampf eingeschläfert werden musste. Um 16.30 Uhr habe man in Übereinstimmung mit allen Beteiligten sich dazu entschlossen, das Leben von Box Qutie zu beenden. Das Vielseitigkeitspferd der Schwedin Anna Freskgård war im Ziel nach Abschluss der Geländestrecke als lahm aufgefallen und in das Tryon Equine Hospital transportiert worden. In der Klinik sei ein Weichteilproblem diagnostiziert worden, hatte es in einer Pressemitteilung geheißen.

Zustand verschlechtert

Anfänglich habe sich die Stute gut erholt, heißt es in der heutigen Verlautbarung. Allerdings habe sich der Zustand von Box Qutie gestern trotz intensiver tiermedizinischer Versorgung verschlechtert. Der Grund dafür seien Kreislaufprobleme gewesen.

Deshalb hätten die Besitzerin Therese Örup gemeinsam mit der Reiterin, der Pflegerin und Tierärzten die Entscheidung getroffen, das Pferd einzuschläfern. Eine Obduktion soll Aufschluss darübergeben, warum sich der Zustand verschelchtert hatte.

Box Qutie ging seit 2013 im internationalen Sport. Seitdem war sie in 34 Prüfungen am Start. Im April dieses Jahres war sie siegreich beim CIC3* in Strzegom, Polen. Elfmal landete die Stute unter den Top 10. Anna Freskgård hatte die Stute im vergangenen Jahr als Einzelreiterin bei den Europameisterschaften in Strzegom geritten.

Nach dem Distanzritt, der nach chaotischen Zuständen abgebrochen worden war, musste ein 20 Jahre altes Pferd aus Neuseeland nach Nierenproblemen notgetötet werden.