Vielseitigkeitsreiterin Louise Romeike führt nach Dressur in Marbach

Die Schwedin Louise Romeike steht mit Caspian nach der CCI4*-Dressur in Marbach vor Ingrid Klimke mit Siena Just Do It und Lea Siegl aus Österreich.

Die schwedische Vielseitigkeitsreiterin Louise Romeike, Ehefrau von Claas Romeike, setzte sich gestern in der internationalen CCI4*-S Prüfung in Marbach durch. 25,0 Minuspunkte standen am Ende mit ihrem elfjährigen Olympiapferd von 2024, Caspian, zu Buche.

Auf Platz zwei steht derzeit die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke im Sattel der 13 Jahre alten Westfalen-Stute Equistros Siena Just Do It mit 26,9 Minuspunkten. Dritte ist die Österreicherin Lea Siegl mit ihrem 15 Jahre alten Brandenburger Wallach Van Helsing und 28,0 Minuspunkten. Auf Platz vier folgt der Inder Fouaad Mirza mit der 14 Jahre alten Holsteiner Stute Dajara (28,7). Fünfter ist Vierfach Olympiasieger Michael Jung im Sattel von fischersolution, einem neunjährigen Wallach aus polnischer Zucht (28,9).

Die beiden anderen Dressurprüfungen auf 2* und 1*-Niveau haben deutlich mehr Teilnehmer. Sie laufen momentan noch.

Alle Live-Ergebnisse gibt es hier.